Der neue Wanderplan des Schwarzwaldvereins Geisingen hat für dieses Jahr wieder eine Fülle von Terminen. Zehn Halbtags- und 13 Ganztagestouren in die nähere Umgebung, aber auch in Schwarzwald, an Bodensee und der Schweiz, stehen auf dem Programm. Es wird auch wieder eine Wanderfahrt in die Pfalz am 4. und 5. Juli geben, sowie eine Busreise, die in diesem Jahr in die Lüneburger Heide fürht. Sie ist vom 23. bis 28. August terminiert.

Die Donnerstagtreffs des Schwarzwaldvereins Geisingen haben Wanderziele in der Umgebung von Geisingen, aber manchmal auch Betriebsbesichtigungen in der Heimat und Region zum Ziel. Die Mitgliederversammlung des Vereins findet am Freitag, 13. März, um 19 Uhr im Café Wartenberg in Geisingen statt.

Die Wandersaison eröffnet der Verein mit Sonntagsterminen, traditionell mit dem Wandertermin um den Frühlingsanfang, in diesem Jahr am 15. März. Hier geht es zur Märzenbecherblüte ins Donautal. Die Ostermontagswanderung hat ebenfalls eine jahrzehntelange Tradtition, verbunden mit dem Ostereiersuchen für die jüngsten Teilnehmer. Durch die Lottenbachklamm, einem Seitenarm der Wutach, führt eine Ganztagestour am 26. April, am 10. Mai geht es ganztags von St. Märgen nach St. Peter. Am 1. Mai ist die Kapuzinereremitage auf dem Wartenberg während des Wandertreffs des Musikvereins Harmonie geöffnet.

Der zeitlich früheste Termin ist eine Vogelexcursion in den Unterhölzer Wald am Sonntag, 7. Juni, hier trifft sich die Teilnehmerschar bereits um sechs Uhr. Ein Donnerstagstermin beinhaltet eine kulinarische Tour, am 18. Juni geht es zum Spargelessen an den Bodensee. Zwei Tage später findet die größte Veranstaltung statt, die Sonnwendfeier der Trachtengruppe, die dem Verein angegliedert ist. Die Busfahrt in die Lüneburger Heide vom 23. bis 28. August ist einer der Höhepunkte der Angebote. Die Nachfrage ist hier immer sehr groß.

Die Königsschlösser im Allgäu können im Rahmen der Wanderung des Bezirks vom 16. bis 20. September erkundet werden. Den Wein bei einer Wanderung genießen können die Teilnehmer dann bei der ebenfalls traditionellen Vierteleswanderung am 27. September. Der Herbst bietet sich für Wanderungen in der farbenfrohen Natur an, am 18. Oktober geht es ins Donautal, und am 25. Oktober ist eine Abschlussfahrt ins Blaue geplant. Fehlen darf zum Jahresabschluss nicht der Besuch eines Weihnachtsmarktes, in diesem Jahr steht ein solcher Besuch am 17. Dezember in Lindau an.

Einzelheiten zu den Wanderterminen auf der Homepage des Vereins unter www.swv.buryc.de.