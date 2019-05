„Personen werden im Wald vermisst, darum wurden Sie von der Einsatzleitung zur Suche angefordert“ – mit diesem Szenario sahen sich die Teilnehmer der Rettungshundeprüfung konfrontiert. Im Geisinger Stadtwald bei der Roßhütte richtete die BRH-Rettungshundestaffel Löffingen eine Prüfung für Flächensuchhunde aus. Zwölf Teams aus ganz Süddeutschland stellten sich dieser Anforderung, elf Hundeführer konnten sich nach zwei Tagen über die bestandene Prüfung freuen und sind somit berechtigt, mit ihren Hunden in einen realen Einsatz zu gehen. Ein Hund musste die Prüfung verletzungsbedingt abbrechen.

Doch bevor ein Rettungshundeteam die Prüfung ablegen kann, steht erst einmal jahrelanges Training an. „Durchschnittlich nach zwei Jahren kann ein Hund zur Prüfung antreten, doch zuvor muss er die Begleithunde- und eine Vorprüfung ablegen“, informierte die Vorsitzende der BRH-Rettungshundestaffel Löffingen, Katja Franke, die sich mit ihrem Mischlingshund Hermes erneut erfolgreich dieser Rettungshundeprüfung stellte. Ihre Staffelkollegen Sonja Klausmann mit Fussel, Helga Missfelder-Faller mit Raudi und Alexander Hermann mit Queeny meisterten die Prüfung ebenfalls erfolgreich. Auch ihre Hunde fanden die vermissten Personen souverän im rund 30 000 Quadratmeter großen Waldgebiet innerhalb der vorgegebenen 25 Minuten. „Doch die Prüfung muss regelmäßig wiederholt werden“, sagt Franke, die mehrmals in der Woche mit ihrem Hund trainiert.

Am Anfang der Rettungshundeausbildung steht die Begleithundeausbildung, danach lernen die Hunde über Hindernisse zu gehen und dann erfolgt das Suchtraining nach vermissten Menschen. Nach zwei bis drei Jahren Ausbildung für Hund und Mensch kann das geprüfte Team dann mit der Rettungshundestaffel in den Einsatz gehen. Da Rettungshunde bei jedem Wetter suchen können, störte auch der Schneefall im Mai nicht beim Finden der vermissten Personen und so bestanden alle Flächensuchhunde die Prüfung unter den kritischen Blicken der Leistungsrichterin Susi Tismer.

Bei der Begleithundeprüfung, die auf dem Areal des Geisinger Bauhofs abgehalten wurde, konnten nicht alle angetretenen sieben Hundeteams die Prüfungsleistung abrufen. Von der BRH-Rettungshundestaffel Löffingen bestand Anke Schmieder mit ihrem weißen Schäferhund Lif die Begleitehundeprüfung und von der BRH-Rettungshundestaffel Rottweil Lydia Bumiller mit Lotta.

Der Erfahrungsaustausch am Rande über Training und Einsätze rundete das Prüfungswochenende ab.

BRH-Rettungshundestaffel Löffingen

2016 wurde die BRH-Rettungshundestaffel Löffingen gegründet. Sie ist Mitglied im Bundesverband Rettungshunde (BRH), der größten Rettungshunde führenden Organisation in Deutschland. Die Ausbildung für das Team (Hundeführer und Hund) ist umfangreich, zeitintensiv und erfordert diverse Prüfungen. Vorsitzende der Löffinger BRH-Staffel ist Katja Franke mit ihren geprüften Rettungshunden, dem Border-Colli-Spitz-Mischling Hermes und der westsibirischen Laika-Hündin Fea. Ebenfalls Ausbilder und Gruppenführer ist Alexander Hermann mit den geprüften Mischlingshunden Nora und Queeny. Schäferhund Wolfi wird von Trainerin Mantrailing Susanne Rieger geführt. Zum Ausbildungsteam gehören noch Sonja Klausmann mit Mischlingshund Fussel und Helga Missfelder-Faller mit Schäferhund Raudi.