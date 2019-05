Die Maischerze in der Region Geisingen hielten sich in Grenzen. In Kirchen-Hausen steht auf der Verkehrsinsel bei der Einmündung der L 185 in die L 191 ein großes Trampolin, in Geisingen stehen an drei verschiedenen Orten Schaukeln. Schaukeln, die aber nicht funktionieren mit dem Hinweis „Wenn Geisingen einen Kindergarten baut“. Was auch immer mit den nicht funktionierenden Schaukeln gemeint war.

Keine Bebauung an der Geisinger Stadtwies', Argumente dagegen finden sich schon heute. | Bild: Paul Haug

An der Jakob-Barth-Straße steht ein alter Verkaufsstand, der zu einer mobilen Kinderkrippe umfunktioniert wurde, am Kreisverkehr im Westen wieder ein Schild in Richtung Spielplatz auf dem Kreisel. Beim geplanten Neubaugebiet Stadtwies stand eine Reihe von Schildern die bereits im Vorfeld auf Einwände gegen eine Bebauung hindeuten, Naherholung, Biber, Hochwasser und Lärm, so die Inschrift der Schilder.

Eine originelle Idee wird in der Mainacht in Hintschingen umgesetzt und die Insel der Buswendeplatte mit 25 angefertigten Blümchen zum Thema " Rettet die Bienen" verziert. | Bild: Franz Dreyer

Sonst hier und da einmal Klopapier oder verstreute Sahne wie in Gutmadingen. In Hintschingen wurde die Insel der Buswendeplatte mit 25 angefertigten Blümchen zum Thema "Rettet die Bienen" umgestaltet.