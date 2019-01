Das gab es bislang noch nie, gleich zwei Bezirksmusikfeste in der Region Geisingen. Aber 2019 wird es diese Veranstaltungen geben. Zum einen feiert der Musikverein Kirchen-Hausen im Rahmen seines 60-jährigen Bestehens am traditionellen Termin, dem Dorffest, vom 30. Mai bis zum 2. Juni, ein Bezirksmusikfest. Und dann der Musikverein PolyhymniaLeipferdingen während seines Brunnenfesttermins vom 5. bis 8. Juli im Rahmen seines 155-jährigen Bestehens. Allerdings gehören beide Vereine unterschiedlichen Blasmusikverbänden an. Der Musikverein Kirchen-Hausen dem Blasmusikverband Schwarzwald-Baar, und hier dem Bezirk V. Der Musikverein PolyhymniaLeipferdingen ist Mitglied im BlasmusikverbandHegau-Bodensee, und hier im Bezirk 3 Randen. Zudem ist dies das 30. Brunnenfest, das inzwischen nicht mehr am Brunnen in der Ortsmitte stattfindet, sondern an den Ortsrand umgezogen ist.

Straßenfest: Das größte gemeinsame Fest wird im neuen Jahr aber das Geisinger Straßenfest sein, das vom 12. bis 14. Juli in der 22. Auflage stattfinden wird. Im Terminkalender der Vereine der Region Geisingen stehen noch eine Fülle von Terminen, neben den üblichen Veranstaltungen wie Hauptversammlungen.

Versammlungen: Vor den Fasnachtstagen 2019 stehen eine Vielzahl von Generalversammlungen der Vereine an, die dann nach der fünften Jahreszeit fortgesetzt werden. Bei einer Versammlung, die am 9. März stattfindet, geht es um die Zukunft des Vereins, des VdKGeisingen. Hier fand sich nur mühsam im letzten Jahr ein Vorsitzender für ein Jahr, vermutlich kommt es hier zum Zusammenschluss mit dem Verein in Immendingen.

Feste: Zu den Aktivitäten der Vereine gehören nicht nur beim Sport der Spielbetrieb oder bei den Musik- und Gesangvereinen der kulturelle Auftrag, sondern auch Festveranstaltungen. Die dienen einerseits der Geselligkeit, sind aber auch erforderlich, um die Ausgaben des laufenden Betriebes abzudecken. So haben die Sportvereine ihre Sommerfeste, die unterschiedlich bezeichnet werden. Die SG Kirchen-Hausen hat ihr Sportfest vom 28. bis 30. Juni, der SV Geisingen vom 19. bis 21. Juli. 2019 gibt es ein Fischerfest, die Angelgemeinschaft Kirchen-Hausen lädt zu einem solchen am 28. und 29. September ein, Fischspezialitäten bieten die Geisinger Angler bereits am Aschermittwoch, 6. März in der Stadthalle.