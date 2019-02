Hoffnung können sich die Geisinger machen, was die Wiedereröffnung einer Dienstleistungseinrichtung betrifft: die Poststelle. Wie Hugo Gimber von der Pressestelle der Post in Stuttgart auf Anfrage mitteilt, hat die Deutsche Post inzwischen die bisherigen Räumlichkeiten an der Hauptstraße selbst angemietet und plant dort ab 1. März wieder den Betrieb mit eigenem Personal aufzunehmen. Öffnungszeiten konnte der Pressesprecher allerdings noch nicht mitteilen. Ursprünglich war geplant, bereits Anfang Januar die Postfiliale in Geisingen mit eigenem Personal wieder zu öffnen, was sich wohl aufgrund der Personalsuche verschoben hat.

Die bisherige Inhaberin hat die Postagentur bekanntlich am 27. Dezember geschlossen, seither müssen die Postkunden die Agentur in Immendingen oder an anderen Orten aufsuchen.

Nicht zugestellte Sendungen und Pakete sind in Immendingen gelagert.