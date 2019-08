Kleinkunst im Kulturtreff Schmiede ist immer ein besonderes Erlebnis. Seit gut einem Jahr ist die Schmiede geöffnet, viele Veranstaltungen fanden statt, eine hatte jetzt Premiere, was das Wetter anbelangt: „Es regnete zum ersten Mal“, schmunzelet Holger Stoffler, der mit seiner Frau die Schmiede betreibt, beim Kabarettabend mit Ulrike Lohrer. Die Veranstaltung war einmal mehr gut besucht. Ulrike Lohrer war mit ihrem geistigen Wellnessprogramm in Geisingen zu Gast und erhielt viel Beifall. Als Klärle Maier hatte die Hilzingerin viele Tipps parat. Fragen konnten im Vorfeld gestellt werden, denn Klärle Maier hilft. Hilfe, habe ich den falschen Mann geheiratet oder andere Fragen wurden thematisiert, genau wie Tipps gegen Schweißfüße. Sie schlüpfte auch in die Rolle der Seniorenbeauftragten, aber auch Tupperberaterin für Männer. Was Männer bei einer solchen Party alles kaufen und für was man die Plastikbehälter alles verwenden kann, brachte sie auf den Punkt.

Die Sprache im Wandel der Zeit, viel hat sich geändert und ändert sich, aber Ulrike Lohrer hinterfragte auch, ob das denn alles so nötig ist. Sie zerpflückte bekannte Zitate und Redenwendungen, die eben so erwähnt werden, etwa „Schmerzen wie ein Roß“. Ulrike Lohrer fragte sich hier, ob überhaupt jemand weiß, wie ein Roß Schmerzen hat. Für Begeisterung sorgt auch ein gesanglicher Auftritt als Duo, bei dem Franziska Gschlecht aus Kirchen-Hausen auf die Schmiede-Bühne gebeten wurde, bis hin zu Haushaltstipps. Mit viel Humor und Witz begeisterte die Akteurin.

Die Schmiede geht nicht in den Sommerurlaub, in dieser Woche sind bereits Kreativkurse im Angebot. Am Samstag, 3. August, von zehn bis 12 Uhr können mit Daniela Etzold Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen) Schmuck herstellen, das gleiche Angebot gibt es am Donnerstag, 8. August, von 19 bis 21 Uhr.

Und am Samstag, 10. August, bietet Daniela Etzold einen Kurs „Strandtasche nähen“ an.

Anmeldungen werden in der Schmiede entgegen genommen.