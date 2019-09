Die Volkshochschule Tuttlingen bietet in Geisingen einige Kurse in den nächsten Monaten an. Kreativität und Fitness sind die Schwerpunkte des herbstlichen Angebots.

Da in Geisingen derzeit kein örtlicher Ansprechpartner oder eine Geschäftsstelle zur Verfügung steht, sind Rückfragen oder Anmeldungen direkt bei der Volkshochschule Tuttlingen möglich unter der Telefonnummer 07461/969 10 informiert die Volkshochschule.

Zwei Kurse „Orientalischer Bauchtanz„ mit Sara Löhe, die in Kirchen-Hausen im Gymnastikraum der Schule stattfinden, beginnen am Montag, 7. Oktober, jeweils an zwölf Abenden. Der Kurs Mittelstufe, zu dem langjährige Tänzerinnen willkommen sind, ist jeweils von 18 bis 19.15 Uhr, anschließend, von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr, findet der Kurs für Fortgeschrittene statt.

Immendingen Welche Kurse die Volkshochschule in Immendingen anbietet Das könnte Sie auch interessieren

„Sticken für Frühchen und Sternenkinder“ leitet Petra Herzog in der Bäckerei Klausmann an der Hauptstraße in Geisingen ab Donnerstag, 26. September, von 18 bis 20.15 Uhr. Es ist ein gemischter Handarbeitskurs. Zusammen mit dem Klinikum Tuttlingen referiert Chefarzt Matthias Hauger von der Unfallchirurgie und Orthopädie am Mittwoch, 16. Oktober, in der Festhalle in Leipferdingen um 19 Uhr, Thema ist „Arthrose des Kniegelenkes, konservative und orthopädische Behandlungsmöglichkeiten“. Den Kurs Yoga leitet Annette Hoerth ab Mittwoch, 25. September, in der Grundschule Kirchen-Hausen an 15 Abenden jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Qi Gong nach Meister Zhi-Cang Li bietet Ute Becker im Gemeinschaftshaus Gutmadingen ab Donnerstag, 10. Oktober, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr an. Ein weiterer Kurs ist dann in Kirchen-Hausen am Abend ab Donnerstag, 10. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr in der Grundschule Kirchen-Hausen.

In Leipferdingen in der Turnhalle beginnt am Montag, 30. September, ein Kurs Ausgleichsgymnastik nach Pilates mit Katalin Agnecz als Kursleiterin an 15 Abenden von 18.30 bis 19.30 Uhr.

Ebenfalls in Leipferdingen findet ab Montag, 30. September, in der Turnhalle ein Kurs Zumba mit Yvonne Frank von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr statt.