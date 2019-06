Kaum ein Thema betrifft die Bürger in Geisingen so stark wie die Autobahn. Leiden sie doch schon seit vielen Jahren unter dem Lärm der A 81, die in ihrem Verlauf Geisingen quasi zerschneidet. Auch der Ortsteil Kirchen-Hausen ist vom immer mehr zunehmenden Verkehrslärm, bedingt durch die wachsende Zahl der Fahrzeuge, stark betroffen. Alle Anstrengungen der Kommunalpolitiker, durch eine Beschränkung auf Tempo 100 im Bereich Geisingen die Lärmbelastung zu reduzieren, sind bislang gescheitert.

Der SÜDKURIER hat die beiden Bürgermeisterkandidaten Thomas Braun (50 Jahre, selbstständiger Dienstleister rund um Haus und Hof aus Kirchen-Hausen) und Martin Numberger (36 Jahre, Jurist aus Überlingen) im Vorfeld der Wahl gebeten, ihre Sichtweise und Pläne zur Verkehrspolitik, aber auch zum Thema Autobahnlärm in Geisingen und den Stadtteilen in einem vorgegebenen Umfang zu skizzieren.

Hoffnung können die Bürger schöpfen, dass sich an der Situation etwas ändern könnte: Bei einem Gespräch im Ministerium für Verkehr haben jüngst Ministerialdirektor Uwe Lahl und Bürgermeister Walter Hengstler die Verkehrsverhältnisse in Geisingen thematisiert. Lahl hat dabei mögliche Handlungsoptionen aufgezeigt.

Die Stadt Geisingen habe die Möglichkeit über einen Lärmaktionsplan, der für die gesamte Gemeinde aufgestellt wird, bestehende Lärmprobleme an den Hauptverkehrsstraßen zu regeln. Der vorliegende Entwurf eines Lärmaktionsplans aus dem Jahr 2016 soll nun aufgrund aktueller Verkehrszahlen überarbeitet und in das weitere Verfahren eingebracht werden.

Eine Einhausung über der Autobahn

Thomas Braun | Bild: Stephan Rieger

Zum Thema Verkehrspolitik und Lärmschutz an der Autobahn 81 im Bereich Geisingen sagt Thomas Braun:

Fürsprecher fehlen: Geisingen erstickt im Verkehrslärm. Und das seit vielen Jahrzehnten. So segensreich die Nähe unserer Stadt zur Autobahn für Logistik und Wirtschaft ist, so schmerzhaft sind die Folgen des dauerhaften Lärms. Die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt: Geht es um das Thema Lärmschutz an der Autobahn 81 hat Geisingen bei den zuständigen Landes- und Bundesstellen keine Fürsprecher. Ganz im Gegenteil: Bundes- und Landesebene scheuen vor einer Verbesserung der Situation zurück wie der Teufel vor dem Weihwasser. Man will ganz offensichtlich in Geisingen keinen Präzedenzfall schaffen, der bundesweit Kreise ziehen könnte. Die zumindest kurzzeitige Verbesserung durch das Tempolimit auf 130 Stundenkilometer auch im Norden der Anschlussstelle Geisingen ist schon wieder flöten, die Schilder sind abgeschraubt und auf der Autobahn darf wieder hemmungslos gerast werden.

Hartnäckigkeit ist gefragt

Martin Numberger | Bild: Stephan Rieger

Martin Numberger vertritt zum Lärmschutz an der Autobahn 81 und zur Verkehrspolitik folgende Meinung:

Lärmschutz an der A 81: Die zunehmende Verkehrsbelastung und damit auch die einhergehende Lärmbelästigung gehören zu den komplexesten Themen unserer Zeit. Es gibt keinen einzelnen Verursacher, auch die Autobahn selbst macht keinen Lärm. Es sind die Fahrzeugbewegung von uns allen, die in Summe die Belastungen ausmachen. Auch wenn das Umweltbewusstsein derzeit steigt, rechne ich nicht damit, dass dies auch zu einer spürbaren Verringerung der Belastungen führt. Beim Lärmschutz an der A 81 ist also Hartnäckigkeit gefragt. Selbstverständlich werde ich meine vorhandenen Netzwerke zu Behörden und Kommunalverwaltungen nutzen, um in der Sache voranzukommen. Durch die laufenden Gespräche mit dem Landesverkehrsministerium befinden wir uns hier zwar auf einem guten Weg – wir dürfen aber nicht nachlassen und müssen alle Hebel in Bewegung setzen und Gas geben. Aus meiner Sicht ist eine wirksame und überwachte Geschwindigkeitsreduzierung der wirksamste Weg, um schnell den Lärm zu reduzieren.

