An der Geisinger Grundschule beginnt heute wie an vielen anderen Schulen der Unterricht wieder. In Geisingen mit einigen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Die Schule ist eine Baustelle und hat derzeit keinen Rektor. Kommissarisch leitet Angela Lutsch die Amtsgeschäfte, wie man es im Fachjargon nennt. Der Name ist neu, die Person nicht, sie hat vor wenigen Tagen geheiratet und war bisher unter dem Namen Angela Zimmermann bekannt. Vor dem Schulbeginn war sie und ein Teil des Kollegiums bereits in der Schule aktiv, um Platz zu schaffen. Denn in der Schule heißt es zusammenrücken. Der Grund ist die derzeitige Sanierung des Bauabschnittes I der Geisinger Schule.

Sie sortieren derzeit in der Schule, was künftig noch benötigt wird und was nicht: Angela Lutsch (auf der Leiter) ist derzeit die kommissarische Geisinger Schulleiterin, Julia Sachs reicht ihr gerade eine Kiste. | Bild: Paul Haug

Die Hälfte des Schulgebäudes ist Baustelle, die andere Hälfte kann aber auch nicht komplett genutzt werden. Saniert wird der westliche Teil des Gebäudes einschließlich Aula, das obere Klassenzimmer im östlichen Abschnitt kann ebenfalls nicht genutzt werden, weil dort kein Brandschutz vorhanden ist. Derzeit laufen noch die Sanierungsarbeiten an der Nordfassade, hier werden momentan die Alucobondplatten angebracht. Und im vorderen Teil wurden am Dienstag noch die restlichen Fenster an einigen Klassenzimmern erneuert. Ein Teil der Schüler wird deshalb im Bauabschnitt III unterrichtet. Dort wurde vor den Ferien der Chemie- und Physikraum ausgeräumt und zu einem Klassenzimmer umfunktioniert.

Angela Lutsch und ihre Kolleginnen sind derzeit dabei, den Vorbereitungsraum im Bauabschnitt III auszuräumen und viel Material auszusortieren. Was wird noch für die Grundschule benötigt? Dies ist bei allen Gegenständen die Frage. Durch eine Spezialfirma soll noch der Schrank mit Chemikalien in dieser Woche ausgeräumt werden. Neben den acht Klassen, alle Klassen sind zweizügig, gilt es ja noch zusätzliche Räume für die Schüler bereitzustellen. Ganztagesbetreuung, Stütz- und Förderunterricht und Arbeitsgemeinschaften werden angeboten.

Die Lehrerversorgung ist in Geisingen durch den Weggang von zwei Lehrkräften angespannt. Rektor Jürgen Tränkler ist nicht mehr da und auch Katrin Dahlmann sind nicht mehr da. Beide waren aber schon im letzten Jahr stundenweise nach Tuttlingen bzw Immendingen abgeordnet gewesen. Acht Klassenlehrer hat die Schule und Marion Berger-Erbis als Fachlehrerin, außerdem unterrichten noch die beiden Pfarrer und Gemeindereferent Benno Nestel das Fach Religion. Die Schulküche und den Raum davor kann die Schule derzeit nicht nutzen, da diese vom Kindergarten Stadtgraben genutzt werden. Der Kindergarten Stadtgraben hat bekanntlich während des Umbaus des Kindergartens sein Domizil im Bauabschnitt II der Geisinger Schule und bietet hier Ganztagesbetreuung einschließlich Mittagessen an.