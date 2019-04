In Geisingen wuselten am Freitag rund 150 junge Umwelthelfer im Stadtgebiet und drumherum: Angesagt war von der Schule ein Umwelttag und die Schüler waren voller Begeisterung dabei. Im Vorfeld wurden die Routen von Rektor Jürgen Tränkler zusammen mit Heidrun Hog-Heidel von den Aktiven Bürgern sowie Paul Haug von der Anglervereinigung festgelegt. Ausgestattet mit Säcken und teilweise Greifzangen, machten sich die Schüler, begleitet von einigen Eltern, ihren Lehrern sowie den Aktiven Bürgern auf den Weg. Einen ganzen Container voll Müll sammelten die Kinder und Erwachsenen ein.

Nicht überall sieht es so aus wie an dieser Stelle, wo von den Schülern gleich ein Dutzend Säcke mit Abfall gefüllt wird. | Bild: Paul Haug

Wer findet am meisten? Jede der acht Klassen wollte das für sich wissen, einige fanden viele Kleinteile aus beispielsweise Plastik, andere hatten, was die Menge und das Erfolgserlebnis betrifft, mehr Wohlstandsmüll aufzulesen. Etwa zwischen Tennisanlage und Eisenbahnbrücke, dort füllten die Kinder ein Dutzend Säcke mit Abfall.

"Am Traufweg beim Roßberg wurde sogar ein verrosteter Lauf eines alten Wehrmachtskarabiners gefunden", informierte Tränkler. Nach der Aktion, die das Umweltbewusstsein der Kinder stärkt, so Tränkler, spendierte die Stadt für die Helfer eine Brezel und ein Getränk. Natürlich wurde gefragt, ob die Aktion im nächsten Jahr wieder stattfindet, und die Antwort an die Schüler war „ja“.