von Franz Dreyer

Was müssen Vereine wissen und beachten, wenn sie Lebensmittel bei Festen verkaufen oder auch selbst herstellen. Antworten auf diese Fragen der Festwirte gaben in Geisingen der Leiter des Gesundheitsamtes Tuttlingen, Siegfried Eichin, und Bernd Hagen vom Veterinäramt Tuttlingen, der stattlichen Anzahl von rund 40 Vertretern der Vereine der Region Geisingen.

Bei der Terminbesprechung der Geisinger Vereine wurde nicht nur im Vorfeld des beliebten Geisinger Straßenfestes angeregt, für die Vertreter und Verantwortlichen der Vereine vor Beginn der Festsaison wieder eine solche öffentliche Schulung anzubieten. Paul Haug, Vorsitzender der Anglervereinigung Geisingen, hat die Schulung wie die beiden vorangegangenen organisiert.

"Diese Veranstaltung ist in der Form und vor allem in der Dimension der Teilnehmerzahl und Anzahl der Vereine und der regelmäßigen Durchführung im Landkreis einmalig", lobten Eichin und Hagen. Bernd Hagen referierte über die Zubereitung und Verarbeitung sowie den Verkauf von Lebensmitteln, während der Leiter des Gesundheitsamtes, Siegfried Eichin, über die Hygieneanforderung des Personals referierte.

"Viele Änderungen durch die Lebensmittelinformationsverordnung im Dezember 2014 (LMIV) sorgen immer wieder für Unsicherheit", informierte Eichin. Die Anforderungen an Lebensmittelhygiene und Kennzeichnung von Lebensmitteln haben sich in den letzten Jahren stark geändert. Das gilt besonders für Vereins- und Straßenfeste. "Denken Sie immer daran, was sie selbst ekeln würde und wie man Ekel vermeiden kann", appellierte Hagen. Spülmaschinen sind wichtig, und wie man feststellte, bei den Vereinen der Raumschaft Geisingen mustergültig im Einsatz. Es gibt kaum einen Verein, der nicht mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Spülmaschinen im Betrieb hat. Und das große Interesse der Vereinsvertreter auch an Wiederholungsschulungen zeige, so Eichin, dass das sensible Thema in Geisingen sehr ernst genommen wird.

Damit das Essen nicht nur schmeckt, sondern auch in guter Erinnerung bleibt: Bei Kuchen, wie bei allen Speisen, gilt es verschiedene Hygieneanforderungen zu beachten. Obligatorisch sind Kühlschränke (rechts) und an der Theke ein sogenannter Spuckschutz wie bei den Landfrauen Gutmadingen. So sehen es die Verbraucher und deren Schützer gern. | Bild: Paul Haug

Wer muss sich schulen lassen? Für alle Personen, die in Berührung mit Lebensmitteln kommen, besteht die Pflicht zur Schulung in den Themen Lebensmittelhygiene und Infektionsschutz. Das betrifft einen großen Personenkreis (Wirte, Imbissbetreiber), aber auch Vereine mit regelmäßigen Festen und Bewirtungen. Ausnahmen sind private Feten oder einmalige Aktionen. Was wird geschult? Bei der Schulung geht es um persönliche Hygiene und und um Lebensmittelhygiene, bauliche Voraussetzungen der Verkaufsstände, Lagerung und Transport, Trennung zwischen rein und unrein, Infektionsschutz, und natürlich die Kennzeichnung der angebotenen Lebensmittel. Was ist zu beachten? "Grundsätzlich dürfen keine Personen, die akut an Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, infizierten Wunden und an übertragbaren Haut- oder Viruskrankheiten leiden, tätig werden", erklärte Eichin. Für die Hygiene gilt: Saubere, am besten helle Kleidung, regelmäßiges Händewaschen, eine Kopfbedeckung, Handschuhe müssen regelmäßig gewechselt werden, ebenso eingesetzte Geräte. Es gibt aber auch Menschen, die nicht erkrankt sind, aber Überträger von Viren sind. Eichin: "Achten Sie auf bestimmte Hygienevorschriften damit das Essen der Gäste nicht nur schmeckt, sondern in bester Erinnerung bleibt“. Werden Lebensmittel angeboten, ist darauf zu achten, dass die Auslagen und Ausgabestellen nicht angehustet werden können, ein entsprechender Spuckschutz ist erforderlich. Welche Tipps gibt es? „Besonders wichtig ist die Trennung der Arbeitsbereiche und Kleidung in rein (sauber, Speisenzubereitung, -ausgabe und Lagerung) und unrein (benutztes Geschirr, verschmutzte Kleidung, Abfalleimer)", erklärte Hagen. Bei schnell verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch, Kartoffelsalat, Sahnetorten, ist eine lückenlose Kühlkette unverzichtbar sowie Transport der Lebensmittel in entsprechenden Fahrzeugen. Nicht zu vergessen die Einweisung der Küchenhelfer vor ihrem Einsatz. Wasserzuleitungen dürfen nicht mit Gartenschläuchen realisiert werden, sondern nur mit speziell zugelassenen Schläuchen. Was muss man zu Bakterien und Viren wissen? Über Lebensmittel können Bakterien und Viren direkt oder indirekt übertragen werden. Bakterien vermehren sich sehr stark. Leicht verderbliche Lebensmittel sind Nährböden für Krankheitserreger. Etwa Fleisch, Fisch und Geflügel sowie Milchprodukte und Eier. Viren, am meisten bekannt ist das Norovirus, vermehren sich nicht, werden aber direkt von Mensch zu Mensch oder über Gegenstände und Nahrung übertragen. Was gilt bei Sahnetorten und Kartoffelsalat? "Die Kühlkette darf hier keinesfalls unterbrochen werden", stellte Bernd Hagen klar. "Die Allergenverordnung trifft für Vereine nicht zu, es ist aber dennoch ratsam über den Inhalt eines Kuchens Bescheid zu wissen", so Hagen. Anders ist es mit den Zusatzstoffen, beispielsweise Phosphat und dergleichen, die möglichst in der Preisliste angegeben werden müssen. Wenn jemand vom Kuchen die Zutatenliste oder gar das Rezept mitliefere, das auf Bedarf von Kunden eingesehen werden könne, sei nichts dagegen einzuwenden. Wer haftet? Immer der Vereinsvorstand. Wichtig ist den Experten, die Verantwortlichen in den Vereinen für das Thema zu sensibilisieren, die Schulungen und die Verordnungen als präventive Maßnahme zum Schutz der Menschen anzusehen und so das Verständnis für den Mehraufwand zu wecken. Wo gibt es Auskünfte? Für Fragen und Informationen rund um Lebensmittelhygiene stehen das Landratsamt Tuttlingen, Abteilung Lebensmittelüberwachung (Telefon 07461/926 54 03) oder das Gesundheitsamt Tuttlingen (Telefon 07461/926 42 04) zur Verfügung.