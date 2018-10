von Franz Dreyer

Der Forstbetrieb der Stadt Geisingen wird nach der vom Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates nach vorangegangener Beratung einstimmig verabschiedeten Planung im kommenden Jahr einen Gewinn von voraussichtlich 90 700 Euro abwerfen.

Nach den von Sachgebietsleiter Ulrich Maier vom Kreisforstamt gegebenen Erläuterungen werden aus dem in der Forsteinrichtung um 3000 Festmeter auf 18 500 Festmeter angehobenen Hiebsatz Einnahmen vom Holzverkauf mit 883 845 Euro erwartet. Die durch die Käferproblematik etwas zurückgehenden Erlöse sind in der Kalkulation berücksichtigt. Mit den weiteren Einnahmen im Wesentlichen aus dem Wildschutz, Ausgleichsmaßnahmen und Entschädigungen für Dienstleistungen an Dritte ergeben sich aus der Waldwirtschaft Einnahmen von 916 495 Euro, denen Aufwendungen mit 825 795 Euro gegenüberstehen. Größter Ausgabeposten ist der Aufwand für die Holzernte mit 403 000 Euro.

Hinzu kommen unter anderem Kosten für die Kulturen, die Bestandspflege, Schutzmaßnahmen, Beiträge, Steuern und die Wegeunterhaltung. In 2019 ist die Hauptinstandsetzung des Morgenweges und des Langhaldenweges vorgesehen. Beim Brennholz wird mit gleich bleibenden Erlösen gerechnet, wobei aus dem Stadtwald kein Sterholz mehr angeboten wird.

Die Aufwendungen für die Kulturen werden in den nächsten Jahren ansteigen, da zur Sicherstellung einer nachhaltigen Bewirtschaftung jährlich sieben Hektar Pflanzen einzubringen sein werden, was bei der Beratung thematisiert wurde, genau wie die Sorge um die Zukunft des Waldes durch die Trockenheit.

Für das Jahr 2018 wird von einem höheren Überschuss aus der Waldwirtschaft als veranschlagt ausgegangen. Dies erklärt sich aus der durch den Sturmwurf im Revier Geisingen süd zwangsweise ausgelösten höheren Nutzung von 3000 Festmeter über der Planung. Erfreulich ist, dass durch einen vollen Einsatz das Sturmholz aufgearbeitet und verkauft werden konnte, bevor die Preise zurückgingen.

Nach der Ankündigung von Bürgermeister Walter Hengstler wird sich der Gemeinderat im November mit den Auswirkungen der Forstreform beschäftigen. „Bei der bestehenden eigenen Beförsterung werden durch die Reform keine gravierenden Auswirkungen für die Stadt erwartet“, erklärte der Bürgermeister.

