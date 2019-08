Den ovalen Block, der auf dem Geisinger Postplatz steht, könnte man gut für einen einfachen Betonklotz halten. Wäre da nicht das kleine Schild, das ihn als Kunstwerk auszeichnet. Die Arbeit des Bildhauers Jens Reichert wurde der Stadt vom damaligen Zementwerk geschenkt. 1998 war der Künstler bei der Gewerbeausstellung am Stand des Zementwerkes auf dem Schulhof am Werk.

Junger Bildhauer fertigt Kunstwerk an

Erst zwei Jahre zuvor hatte der damals 31-Jährige sein Studium der freien Kunst, Fachrichtung Bildhauerei, abgeschlossen, 1998 fand auch seine erste Ausstellung statt. Im Rahmen der Gewerbeschau erhielt Reichert vom Zementwerk den Auftrag, ein Kunstwerk für die Stadt zu schaffen. Dafür höhlte er während der Ausstellung einen Klotz aus, bestehend aus sechs zusammengesetzten Holzbalken.

Die Anfänge des Kunstwerks: Jens Reichert fräst bei der Gewerbeausstelung 1998 aus dem Holzblock die Rundungen aus. | Bild: Paul Haug

Was das denn einmal werden solle, wurde er damals mehrfach gefragt. Ein Kunstwerk, mehr wisse er selber noch nicht, lautete seine Antwort. Dann arbeitete er weiter, die Späne flogen nur so. Nach der Schau hörte man von Kunstwerk und Künstler nichts mehr – bis im April 1999 auf einmal das fertige Ergebnis auf dem Postplatz zu sehen war: Ein Korpus aus Beton, ohne Eisen gegossen und darauf die Rundung, die aus eben jenem Teil des Balkens entstand, den Reichert bei der Gewerbeausstellung ausgehöhlt hatte.

Er nannte sein Kunstwerk „das boot“ – klein geschrieben. Bei der Einweihung fragte ein Junge Reichert, was der Klotz mit einem Boot zu tun habe. „Da muss ich mir mal Gedanken machen, aber die Rundung sieht schon aus wie ein Boot, das umgedreht am Ufer liegt“, antwortete der Künstler.

Das Kunstwerk „das boot“ auf dem Postplatz: Auf den ersten Blick ist es schwer als Kunst zu erkennen, wäre da nicht das kleine Hinweisschild. | Bild: Paul Haug

Was für den ein oder anderen wie ein trister grauer Betonklotz aussehen mag, ist das Werk eines heute anerkannten Künstlers. Reichert hat mit seinen Werken bereits zahlreiche Länder bereist und sie in ganz Deutschland sowie benachbarten Ländern ausgestellt. Jens Reichert lebt und arbeitet in Freiburg, lehrt zurzeit jedoch Bildhauerei an der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn und ist Mitglied im Künstlerbund Baden-Württemberg.

Ein nachhaltiger Maischerz

Im Jahr 2000 kam der Geisinger Narrenrat dann auf die Idee, ein weiteres Kunstwerk zu schaffen. Also machten sich die Narren in der Schlosserwerkstatt von Narrenrat Karl Heppler an die Arbeit: Abfallstücke aus Stahl von der Gutmadinger Firma Kramer wurden zu einem Boot zusammengeschweißt, das aussieht, als ob es untergehen würde.

Doch wo sollte es stehen? Die Wahl der Narren fiel auf den Kreisverkehr im Westen der Stadt, der kurz davor anlegt worden war. Die Arbeit des Narrenrats erhielt, in Anlehnung an das Kunstwerk auf dem Postplatz, den Titel „Das andere Boot“. Im Zuge einer neuen EU-Richtlinie, Kreisverkehre von festen Hindernissen zu befreien, stand später auch das Werk der Narren beim damaligen Dezernenten des Landratsamtes auf der Liste jener Gegenstände, die entfernt werden sollten.

Zur Begründung, warum vier Bäume auf dem Kreisverkehr gefällt sowie das Boot abmontiert werden sollte, gab das Amt damals an, dass man auch schneller als mit den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde fahren könne. Wenn ein Autofahrer unerlaubter Weise über statt um den Kreisverkehr fahre, stelle das Kunstwerk eine Gefahr dar. Letztlich wurden aber nur die Bäume gefällt, das Boot dagegen durfte bleiben.

Ein drittes Boot für Geisingen

Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt, der Kreisverkehr ist schön gestaltet und bepflanzt, „Das andere Boot“ steht nach wie vor auf seiner Mitte. Im Moment liegt mit Thomas Brauns „Urlaubsgrüßen aus Geisingen„ sogar noch ein drittes Boot in Geisingen auf dem Kreisverkehr beim Pflegeheim – ein Boot, Wurzeln, verdorrter Bambus, eine Palme und ein Koffer samt Anker. Dieses Werk wird aber in zwei Wochen wieder abgeräumt.