„1000 Gemeinden pflanzen 1000 Bäume“, an dieser landesweiten und nachhaltigen Aktion haben sich erst kürzlich die Kirchen-Hausener Grundschüler beteiligt und im Wald an der Bärhalde in Aulfingen neue Bäumchen gepflanzt.

In der Nacht zum heutigen Samstag wurden in Geisingen 38 ganz andere Bäume gepflanzt. Es sind Tannenbäume aus Holz, die den Kreisverkehr im Westen zieren. Hoffentlich nicht lange, denn hinter der Pflanzaktion steht eine besondere Idee.

Geisingen Wie das ehemalige Geisinger Gasthaus Kranz Erinnerungen weckt Das könnte Sie auch interessieren

Stefan Kramer hatte diese auserkoren, Tannenbäume aus Holzschwarten herzustellen, aufzustellen und damit einen guten Zweck unterstützen. Helfer bei der Aktion fand er in Thomas Tritschler und Jannik Pommereau. Und der gute Zweck ist das „Wohnzimmer der Hauptstraße“, die Schmiede. Holger Stoffler wurde mit eingebunden, denn er bietet im ehrenamtlichen Kulturtreff Schmiede viele Aktionen an, die jedoch die Kosten nicht abdecken. Also kann jetzt jeder einen solchen Baum beim Kreisverkehr mitnehmen.

Geisingen Mit Kunst und Kultur gegen Leerstand in Geisingen Das könnte Sie auch interessieren

Auf der Rückseite des Baumes ist eine Nummer. Und derjenige, der einen Baum hat, kann einen beliebigen Betrag an die Schmiede spenden. Entweder in bar während der Öffnungszeit oder per Überweisung auf das Konto DE14 6945 0065 1151 1348 47 bei der Sparkasse. Am 26. Januar werden unter den Spendern zehn Preise in der Schmiede ausgelost. Unter anderem gibt es zwei reservierte Sessel in der Schmiede während aller Veranstaltungen im nächsten Jahr.