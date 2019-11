Die Bevölkerung wird immer älter, aber auch gebrechlicher. Der Wunsch der Menschen ist, solange wie möglich in den eigenen vier Wänden, also zuhause zu bleiben. Neben den Pflegediensten sowie dem Sozialdienst bei den Krankenhäusern gibt es im Landkreis Tuttlingen die Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe. Dort erhält man umfassende Beratung rund um Pflege, über Hilfsmittel aber auch beim Umgang mit der Bürokratie. Bei der Fachstelle sind verschiedene Bereiche integriert.

Partner der Pflegedienste

Und man versteht sich nicht als Konkurrenz, sondern als Partner der Pflegedienste. Beratung und Hilfe, Altenpflegefachberatung, oder die Beratungsstelle Alter und Technik sind bei der Fachstelle. Diese Beratungsstelle hat nunmehr auch in Geisingen einmal im Monat eine Sprechstunde vor Ort, und zwar an jedem zweiten Mittwochnachmittag im Monat in den Räumen des ehemaligen Notariats beim Postplatz. Im September begann die Vor-Ort-Sprechstunde, die von allen Interessenten kostenlos in Anspruch genommen werden kann. Nach Spaichingen und Wehingen ist nun auch für den südwestlichen Landkreis in Geisingen eine Vor-Ort-Sprechstunde.

Man kann sich die Fahrt nach Tuttlingen sparen, und wer eine individuelle Beratung zuhause möchte, kann einen Termin vereinbaren. Alexandra Löffler brachte zur jüngsten Sprechstunde neben Vanessa Lang, die ein Studium bei der Fachstelle absolviert, auch einen Koffer mit zahlreichen Hilfsmitteln mit, die den Alltag für Senioren einfacher machen. „Die Sprechstunde ist eine erste Anlaufstelle, wir kommen auch zu den betroffenen Personen nach Hause und sehen uns das Umfeld an“, betont Löffler. „Ziel ist: Ambulant vor stationär, wir halten auch Vorträge im ganzen Landkreis“, betont sie weiter. Sie selbst kommt aus der Pflege, hat also praktische Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen, ehe sie in die Beratungsstelle wechselte.

Je nach Grad der Einschränkung begleiten wir dann die Menschen in die Musterwohnung BEATE in Schwenningen, dort sind viele Angebote verschiedener Hersteller ausgestellt. Von einfachen Gegenständen bis zu Treppenliften. Manchmal sind es ganz einfache Geräte oder Hilfsmittel, die den Alltag erträglicher machen, so Löffler. Der Wunsch der Fachstelle ist natürlich, in Tuttlingen ebenfalls eine solche Musterwohnung anbieten zu können. Die Sprechstunden in Geisingen sind jeden zweiten Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr. Man kann ganz einfach vorbeikommen, kann aber auch einen Termin vereinbaren unter Telefon 07461/92646-20/21.