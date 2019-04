von Franz Dreyer

Im dritten Anlauf hat es nun endlich geklappt: Der Ortschaftsrat konnte in seiner jüngsten Sitzung die Beschlussfassung für die Auftragserteilung zur Herausnahme der holprigen Pflastersteine und Ersatz durch Schwarzdecken an den Einmündungen der Aitrachstraße in die L 185 vornehmen. Der Zuschlag ging für 55 000 Euro an das Tiefbauunternehmen Müller in Fischbach. Mit der Auftragserteilung lief es nicht rund. Schon im vergangenen Jahr standen die Finanzmittel zur Verfügung. In zwei Ausschreibungen lagen die Angebote jedoch weit über der Kostenprognose. Erst die dritte Ausschreibung brachte ein vertretbares Ergebnis. Die Arbeiten werden voraussichtlich erst nach den Sommerferien durchgeführt werden. Damit fällt die Bauphase nicht in den Zeitraum eines erhöhten Verkehrsaufkommens, wenn wegen Abschlussarbeiten an der Umgehung Behla der Verkehr vom 2. Mai bis 14. Juni erneut über die Landesstraße 185 umgeleitet wird.

Nach den in der Sitzung gegebenen Informationen gibt es in Aulfingen Sorgen mit dem Müll. Obgleich auf dem Friedhof Sammelbehälter aufgestellt sind, musste festgestellt werden, dass Grababraum über die Friedhofsmauer geworfen wurde und Pflanzenreste sogar hoch auf dem Gebüsch gelandet sind. "Was geht hier vor?“, fragte sich nicht nur Ortsvorsteher Uwe Fröhlin. Der Ortsvorsteher kündigte an, Kontrollen zu veranlassen. Hinzu kommt, dass in den Gewannen Dörstel, Viertel und am Dammbühl in beträchtlicher Zahl Bierflaschen herumliegen und zudem in Richtung Leipferdingen Weinflaschen am Wegesrand entsorgt wurden. Um so erfreulicher ist, dass es auch private Initiativen zur Sauberhaltung der Landschaft gibt. Lobend erwähnte der Ortsvorsteher, dass beispielsweise Matthias Neul in mehreren Bereichen Abfall eingesammelt hat.

Ein derzeit in der Beratung stehendes Thema bildet in Aulfingen die Zukunft des Pfarrhauses. Wie Fröhlin informierte, steht die Stadt Geisingen mit der Kirche in Verhandlung über einen eventuellen Ankauf des Gebäudes.

Gebildet wurden in der Sitzung die Wahlvorstände für die Kommunalwahlen am 26. Mai und die Bürgermeisterwahl am 30. Juni. Wahlvorsteher ist bei beiden Wahlen der Ortsvorsteher, Stellvertreter sind Jochen Edele beziehungsweise Michael Amma. als Schriftführerin fungiert Ilona Heizmann. Beisitzer sind bei den Kommunalwahlen Markus Burgert, Gisela Frank, Helmut Heizmann, Eleonore Kunert, Armin Amma und Corinna Weiler. Bei der Bürgermeisterwahl: Norbert Hirt, Fabian Setz, Christian Merz ,Markus Wullich Stefan Keller und Jochen Edele.