Die Kreisstraße K 5942 zwischen Geisingen und Unterbaldingen beziehungsweise Bad Dürrheim dürfte eine der teuersten Sanierungen des Landkreises werden – sowohl die gesperrte Donaubrücke, die den Landkreis als Eigentümer noch einige Millionen kosten wird, als auch die Sanierung des Fahrbahnbelags zwischen Geisingen und der Kreisgrenze.

Geisinger sind an Sperrungen gewöhnt

Ursprünglich sollten die Arbeiten, die die nächste Vollsperrung für die Geisinger bringen, Anfang September beginnen. Umleitungen und Sperrungen sind in Geisingen bereits jetzt allgegenwärtig. So ist die Donaubrücke seit März wegen Baufälligkeit geschlossen, der Bahnübergang wird nach dem letzten Zug am heutigen Donnerstag dicht gemacht. Und durch den sogenannten großen Durchlass fließt schon seit zwei Wochen kein Verkehr mehr.

Hinzu sollte nun ab kommender Woche mit der Kreisstraße auch noch die Direktverbindung zwischen Geisingen und Unterbaldingen kommen – doch die Strecke wird erst einmal nicht gesperrt. Der Kreistag hat im Juli zwar beschlossen, die Arbeiten entsprechend der Ausschreibung zu vergeben. Weil die Baumaßnahme allerdings noch mit zwei anderen Bereichen gekoppelt ist, verzögert sich der Beginn und damit die Vollsperrung der Straße.

Auch Radwegnetz soll ausgebaut werden

Neben der Erneuerung der Fahrbahn wird auch das Radwegnetz zwischen der Kreisgrenze Unterbaldingen und Geisingen geschlossen. Bei Unterbaldingen wurde die Fahrbahn unter der Autobahnbrücke eingeengt und der Radweg, gesichert durch Leitplanken, unter der Brücke hindurchgeführt.

In Geisingen gibt es eine solche Abgrenzung nicht. Radfahrer müssen den landwirtschaftlichen Weg, der auch als Radweg genutzt wird, etwa 100 Meter vor der Autobahnbrücke beim Gewerbegebiet Kleine Breite verlassen und auf der Kreisstraße bis zur Kötachbrücke fahren. Im Konzept ist nun eine ebensolche Einengung der Fahrbahn unter der Autobahnbrücke geplant.

Anschließend soll ein neuer Radweg nördlich der Kreisstraße angelegt werden – entlang der Firmen Trokamed, SGA, Haberer und Strauch bis zur Kreuzung der Wartenbergstraße. Hier wird der Weg die Fahrbahn kreuzen und direkt zum Donauradweg führen. Die Strecke nach Unterbaldingen ist eine Anbindung des Donau- an den Neckarradweg, der bei Schwenningen beginnt.

Zuschüsse sind noch nicht bewilligt

Außerdem sollen unter und neben dem Radweg Leerrohre für die Glasfaserversorgung verlegt werden. Hierbei ist ein Anschluss des Landkreises Tuttlingen an den Schwarzwald Baar Kreis geplant. Während die Sanierung der Kreisstraße nicht bezuschusst wird, wurde eine Förderung für die Verlegung des Glasfaserkabels und den Ausbau des Radweges bereits gewährt.

Allerdings sind noch nicht alle Anträge bewilligt, es laufen noch Abstimmungsgespräche mit dem Regierungspräsidium, wie Markus Villing, Sachgebietsleiter Straßenbau beim Landratsamt Tuttlingen, auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilt. „Sobald wir grünes Licht bezüglich der Zuschüsse erhalten, werden die Aufträge erteilt und der Beschluss des Kreistages vollzogen“, so Villing.

Mit der Trossinger Firma Walter sei eine Verlängerung des Zuschlagstermins vereinbart worden. So hoffen alle, dass die Arbeiten noch zeitnah in diesem Jahr durchgeführt werden können.