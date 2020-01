Der katholische Kirchenchor Gutmadingen wird nach einem Beschluss der Aktiven die seit September letzten Jahres bestehende Chorgemeinschaft mit dem Kirchenchor Geisingen für ein weiteres Jahr fortführen. Der Kirchenchor Geisingen hat seit letztem Herbst keine Dirigentin mehr, aufgrund einer Anfrage im Herbst wurde dann auf das Jahr 2019 befristet eine Chorgemeinschaft begründet. Man probt gemeinsam, und tritt bei Kirchenfesten in beiden Pfarrkirchen auf.

Auftakt waren die beiden Kirchenfeste, das Maria Trost-Fest in Gutmadingen sowie das Heilig-Kreuz-Fest in Geisingen, das dann noch bis auf die Weihnachtstage ausgedehnt wurde. So kamen nach dem Bericht der Schriftführerin Bianca Weber im letzten Jahr elf Auftritte zusammen. Derzeit hat der Chor noch 21 Aktive, nachdem fünf langjährige Mitglieder ihre Sängeraktivität beendet haben. „35 Proben wurden abgehalten“, wie Dirigentin Elke Ringwald-Speck betonte. Sie erhielt auch für ihr Engagement für den Chor ein Präsent vom Vorstandsteam überreicht. Bei der Generalversammlung galt es auch zwei Mitglieder für 50-jähriges Mitwirken im Chor zu ehren. Dies sind Werner Weber und Monika Glunk. Trotz der Chorgemeinschaft mit Geisingen sucht der Chor noch weitere Verstärkung von Sängerinnen und Sängern. Was das Probelokal für die gemeinsamen Proben betrifft, will sich das Vorstandsteam noch Gedanken machen. Der Chor plant am Donnerstag, 13. Februar, einen Kappenabend im Sternen sowie einen Ausflug an den Bodensee. Am 26. Juli ist Meersburg das Ziel, wo der Chor einen Gottesdienst mit dem ehemaligen Pfarrer Matthias Schneider umrahmen wird. Gemeindereferent Benno Nestel betonte im Namen der Pfarrgemeinde, dass der gemeinsame Chor eine Bereicherung sei, eine Klangfülle und ein Volumen durch die zahlreichen Sängerinnen und Sänger biete.