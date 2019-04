Die Gutmadinger stehen zu ihrer Pfarrkirche. Dies wurde bei der Pfarrversammlung des Pfarrgemeindeteams im Sitzungssaal des Rathauses deutlich. Sowohl was das Interesse an der Versammlung betrifft, wie auch die vielen Aktionen, die Vereine in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben.

Da wurden insgesamt über 31 000 Euro an Erlösen aus den Veranstaltungen sowie aus Spenden für die Finanzierung der Kirchensanierung erzielt. Benefizveranstaltungen, Kramer-Fest, oder sonstige Spenden von Vereinen sind darunter, wie Julitta Vöckt und Gerhard Glunk bei der Versammlung erörterten.

Am 19. Mai ist eine Benefizveranstaltung der Gässlihuper geplant und am 19. Mai die Einweihung des Mehrgenerationenplatzes zugunsten der Kirchenrenovierung.

Die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen. Statt der geplanten zehn Felder beziehungsweise Stützen, konnten mit dem geplanten Budget nur acht saniert werden. Hierfür reichte der Kostenrahmen von 589 000 Euro gerade aus. "Die restlichen zwei Felder kosten nochmals 177 000 Euro", wie Bauleiter Claus Limberger, der zugleich auch Mitglied des Pfarrgemeindeteams sowie des Stiftungsrates ist, erläuterte.

Man hofft, diese Arbeiten in diesem Jahr noch durchführen zu können. Deutlich wurde bei der Versammlung, dass man es als Pfarrgemeinde mit einer erheblichen Bürokratie der Kirchenverwaltung zu tun hat, was alles nicht einfacher macht. "Für die Sanierung von kirchlichen Gebäuden müssen Erhaltungsrücklagen gebildet werden", erklärte Gerhard Glunk.

Wo geht die organisatorische Reise der Kirche hin, in diesem Fall der Erzdiözese Freiburg? Diesbezüglich erläuterte Pfarrer Adolf Buhl die Strategie Kirche 2030. „Es wird sich vieles in den nächsten Jahren ändern, es gibt in der gesamten Diözese noch 40 Pfarreien“, betonte Buhl. "Und Erzbischof Stephan Burger zieht diesen Plan voll durch", stellte Buhl in Aussicht. Die Kirche habe kaum noch hauptamtliche Mitarbeiter beziehungsweise Seelsorger.

Die Planung für die Umsetzung dieses Plans umfasst vier Stufen, die erste Anhörungsrunde läuft bereits. Die Weigerung insbesonders des Vatikans zur Öffnung der Kirche und vielen Veränderungen war auch Thema der Diskussion, viele äußerten sich kritisch. „Wir leben als Christ, stehen zu unserer Pfarrkirche, brauchen aber den luxuriösen Klerus in Rom nicht“, wurde betont.