von Thomas Schröter

Eltern, die ihre Kinder in einer der Kitas in der Raumschaft Geisingen betreuen lassen wollen, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat stimmte einer von der Stadt vorgeschlagenen Anpassung der Elternbeiträge zu. Demnach erhöhen sich die Gebühren ab dem 1. September dieses Jahres um drei Prozent.

Die Basis: Bei der Preisgestaltung folgt die Stadt den neuen Empfehlungen der kommunalen Landesverbände und der Kirchen für die Festsetzung der Elternbeiträge. Als landesweite Orientierungsmarke gilt, dass mit den Elternbeiträgen rund 20 Prozent der tatsächlichen Betriebsausgaben gedeckt werden sollen. Vor diesem Hintergrund haben sich die vier Kirchen und die kommunalen Landesverbände auf eine notwendige Steigerung der Elternbeiträge in Höhe von drei Prozent für das Kindergartenjahr 2019/20 geeinigt. „Die Kindergärten in der Raumschaft Geisingen werden ihre Beiträge ebenfalls auf die empfohlenen Sätze anpassen, da die kirchlichen Träger verbindlich an die Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände gebunden sind“, erläuterte Bürgermeister Walter Hengstler.

Neuerungen: Neu aufgenommen in die Liste der Elternbeiträge werden die Beitragssätze für die noch in diesem Jahr anlaufende Ganztagesbetreuung im Krippenbereich. Eine landesweite Empfehlung dazu gibt es nicht. Da die Öffnungszeit für die Ganztageskrippe beim 1,5-Fachen einer Krippengruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ-Krippengruppe) liegt, wird als Beitragssatz das 1,5-Fache des Beitragssatzes der VÖ-Krippengruppe angesetzt. Ebenfalls neu berücksichtigt wird eine altersgemischte Gruppe. Hier liegt der Beitragssatz für Kinder unter drei Jahren das Doppelte des Beitragssatzes für Kinder über drei Jahre, da für jedes Kind unter drei Jahren in der altersgemischten Gruppe gegenüber der Regelgruppe ein Kindergartenplatz unbesetzt bleiben muss.

Neu aufgenommen in die Liste der Elternbeiträge werden die Beitragssätze für die noch in diesem Jahr anlaufende Ganztagesbetreuung im Krippenbereich. Eine landesweite Empfehlung dazu gibt es nicht. Da die Öffnungszeit für die Ganztageskrippe beim 1,5-Fachen einer Krippengruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ-Krippengruppe) liegt, wird als Beitragssatz das 1,5-Fache des Beitragssatzes der VÖ-Krippengruppe angesetzt. Ebenfalls neu berücksichtigt wird eine altersgemischte Gruppe. Hier liegt der Beitragssatz für Kinder unter drei Jahren das Doppelte des Beitragssatzes für Kinder über drei Jahre, da für jedes Kind unter drei Jahren in der altersgemischten Gruppe gegenüber der Regelgruppe ein Kindergartenplatz unbesetzt bleiben muss. Regelkindergarten: Der Elternbeitrag steigt für Ein-Kind-Familien (Zwei-Kind-Familien) von aktuell 124 (95) Euro pro Monat auf 128 (98) Euro im Kindergartenjahr 2019/20.

Der Elternbeitrag steigt für Ein-Kind-Familien (Zwei-Kind-Familien) von aktuell 124 (95) Euro pro Monat auf 128 (98) Euro im Kindergartenjahr 2019/20. Kinderkrippen: Der monatliche Elternbeitrag steigt für Ein-Kind-Familien (Zwei-Kind-Familien) von 365 (272) Euro auf 376 (279) Euro ab 1. September dieses Jahres bei einer Betreuungszeit von sechs Stunden täglich beziehungsweise 564 (419) bei einer täglichen Betreuungszeit von neun Stunden.

Der monatliche Elternbeitrag steigt für Ein-Kind-Familien (Zwei-Kind-Familien) von 365 (272) Euro auf 376 (279) Euro ab 1. September dieses Jahres bei einer Betreuungszeit von sechs Stunden täglich beziehungsweise 564 (419) bei einer täglichen Betreuungszeit von neun Stunden. Verlängerte Öffnungszeiten: Für die Inanspruchnahme von Kindergartengruppen mit verlängerten Öffnungszeiten mussten Ein-Kind-Familien (Zwei-Kind-Familien) bislang 124 (95) pro Monat und Kind berappen. Ab dem Kindergartenjahr 2019/20 sind es 128 (98) Euro.

Für die Inanspruchnahme von Kindergartengruppen mit verlängerten Öffnungszeiten mussten Ein-Kind-Familien (Zwei-Kind-Familien) bislang 124 (95) pro Monat und Kind berappen. Ab dem Kindergartenjahr 2019/20 sind es 128 (98) Euro. Ganztagsbetreuung: Dafür sind bei Ein-Kind-Familien aktuell 239 Euro pro Monat fällig, Zwei-Kind-Familien entrichten 183 Euro pro Kind. Für das Kindergartenjahr 2019/20 die Beiträge auf 246 beziehungsweise 189 Euro pro Kind und Monat.

Dafür sind bei Ein-Kind-Familien aktuell 239 Euro pro Monat fällig, Zwei-Kind-Familien entrichten 183 Euro pro Kind. Für das Kindergartenjahr 2019/20 die Beiträge auf 246 beziehungsweise 189 Euro pro Kind und Monat. Altersgemischte Gruppe: Für Kinder über drei Jahre beläuft sich der Elternbeitrag ab September dieses Jahres für Ein-Kind-Familien auf 128 Euro monatlich und für Zwei-Kind-Familien auf 98 Euro pro Kind und Monat. Für Kinder unter drei Jahren zahlen Ein-Kind-Familien (Zwei-Kind-Familien) 256 (196) je Kind monatlich.

Für Kinder über drei Jahre beläuft sich der Elternbeitrag ab September dieses Jahres für Ein-Kind-Familien auf 128 Euro monatlich und für Zwei-Kind-Familien auf 98 Euro pro Kind und Monat. Für Kinder unter drei Jahren zahlen Ein-Kind-Familien (Zwei-Kind-Familien) 256 (196) je Kind monatlich. Diskussion: Stadtrat Andreas Heidel (Aktive Bürger) schlug vor, auf die dreiprozentige Anhebung der Elternbeiträge zu verzichten, um angesichts der beiden Kindergartenprovisorien Alte Gerbe und Geisinger Schule ein Zeichen zu setzen. Der Stadtkasse entgingen so lediglich Einnahmen in der Größenordnung von 1500 Euro monatlich. Das sei zu verschmerzen, meinte Heidel. Bei CDU, FDP/FW, SPD und dem Bürgermeister biss er damit auf Granit. Sie verwiesen auf die erheblichen Investitionen der letzten Jahre und die – mit 80 Prozent der größte Kostenposten – gestiegenen Personalkosten.