Die Eigenheim- und Gartenfreunde Geisingen (frühere Siedlergemeinschaft) bestehen weiter. Auf der Generalversammlung wurde für ein Jahr ein Vorstandsteam gewählt, wodurch nun eine weitere Phase der Vereinsruhe wenn nicht gar eine Auflösung verhindert werden soll.

Nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden Jürgen Oswald hat sich die restliche Vorstandschaft bemüht, den Verein weiter zu führen. Klar war aber, dass das Vorstandsteam auf der Generalversammlung komplett zurücktreten wird. Im Vorfeld der Versammlung wurden viele Gespräche geführt, um die Zukunft des 1954 gegründeten Vereins zu sichern.

Ernst Granzow übernimmt wieder Verantwortung

Es fanden sich einige Personen bereit, sich für ein Jahr zur Verfügung zu stellen. Aus dem Vorsitzenden wurde ein Duo. Der frühere Vorsitzende Ernst Granzow, der auch Vereinserfahrung als Bezirksvorsitzender sowie im Landesverband hat, war dabei wie auch Monika Bouley, die sich im letzten Jahr als Beisitzerin zur Verfügung stellte.

Arbeit auf zwei Schultern verteilt

Allein fühlte sie sich aber mangels Erfahrung in Vereinsführung nicht in der Lage, den Verein zu führen, obwohl sie die Versammlung souverän leitete. Granzow erklärte den anwesenden Mitgliedern, wie es in diesem Jahr weitergehen soll, und man sich gemeinsam auf die Suche nach Mitgliedern machen werde, die auch Verantwortung übernehmen könnten. Unsinnig schien da nach der Aussage von Granzow die Diskussion, ob nun für ein oder für drei Jahre gewählt wird.

Kassierer ist Alfons Martin, Beisitzer sind Peter Bury und Fabrice Bouley, Kassenprüfer Bertram Käthe und Franziska Buss. Positionen wie Schriftführer und Gerätewart werden derzeit innerhalb des Vorstands aufgeteilt. Bürgermeister Martin Numberger wie auch gleich drei Vertreter des Verbandes Wohneigentum mit Petra Oßwald aus Steißlingen sicherten dem Geisinger Verein die Unterstützung zu, nicht nur in diesem schwierigen Jahr.

Viele Mitglieder treten nach dem Hausbau wieder aus

Unverständlich ist für bisherige Kassiererin und Schriftführerin Renate Oswald die Tatsache, dass viele Mitglieder nach dem Bau ihres Eigenheimes wieder austreten. Haus gebaut, Geräte ausgeliehen, danke das wars, so Oswald. Dabei würden viele Vorteile einer Mitgliedschaft nicht beachtet, wie Gartenbaufachberatung, Rechtsberatung oder eine Reihe von Versicherungsleistungen innerhalb des Jahresbeitrags. Renate Oswald wurde bei der Generalversammlung für ihre langjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft mit einem Präsent verabschiedet, sie stellte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl.