Nach einem holprigen Weg mit vielen Unwägbarkeiten konnte das neue Feuerwehrfahrzeug der Abteilung Kirchen-Hausen der Feuerwehr Geisingen endlich offiziell übergeben und eingeweiht werden. „Dieses Fahrzeug passt genau hierher“, betonte Kommandant Thomas Volk bei der Feier, „und die Feuerwehr Kirchen-Hausen ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis“. Er zeigte sich dankbar, dass der Geisinger Gemeinderat die notwendigen Haushaltsmittel für eine der Zeit angemessene Ausstattung zur Verfügung stellte und nicht die unsäglichen Debatten wie in einer Nachbargemeinde geführt hat. „Was lange währt, wird endlich wahr“, betonte Volk mehrfach. Bürgermeister Walter Hengstler bekräftigte: „Die Feuerwehren sind die ersten Ansprechpartner für die Bevölkerung und die Kommune, wenn es um die Sicherheit geht. Und der Klimawandel wird die Aufgabenbereiche der Feuerwehr noch mehr fordern“.

Pünktlich zur Demonstrationsübung der Geisinger Feuerwehrabteilung wie Menschen aus einem verunglückten Auto gerettet werden, beginnt es zu regnen und zu graupeln, nach der Übung, die von vielen Zuschauern verfolgt wird, herrscht wie bei der Feuerwehr insgesamt wieder Sonnenschein. | Bild: Paul Haug

Aus den Wehren, die ursprünglich nur Brände bekämpften, sei längst eine erfahrene Truppe geworden, die in allen Bereichen helfe und schütze. „Aufgrund der Personalstärken der Wehren und der ergänzenden Ausstattung ist mehr denn je die Zusammenarbeit aller Abteilungen gefordert. Denn Unfälle und andere Ereignisse fragen nicht, ob eine Feuerwehr vorhanden ist oder nicht“, erklärte Bürgermeister Walter Hengstler weiter. „Die Gemeinde muss für eine gute und flächendeckende Ausstattung sorgen“, so Hengstler.

Und die Ausstattung hat ihren Preis, im Falle von Kirchen-Hausen kostet das Fahrzeug 182 000 Euro, von denen nach Abzug von Zuschüssen rund 74 000 Euro bei der Stadt verblieben. „Mit den beiden Fahrzeugen, Aulfingen wird im Herbst eingeweiht, ist der Reigen der Ersatzbeschaffungen vorerst abgeschlossen“, betonte Hengstler. Der Bürgermeister dankte an dieser Stelle auch allen Angehörigen der Feuerwehr für ihren wertvollen Dienst zum Schutz der Bevölkerung.

Den Fahrzeugschlüssel für das neue Fahrzeug übergibt Bürgermeister Walter Hengstler an Kommandant Thomas Volk. | Bild: Paul Haug

Kreisbrandmeister Andreas Narr betonte, die Einweihung eines Fahrzeuges sei nicht nur ein wichtiges Ereignis für die Wehr, sondern für die Bevölkerung. Denn mit der Ausstattung, die ein Quantensprung für Kirchen-Hausen sei, könne auch schneller Hilfe geleistet werden. „Mehr Sicherheit durch die Wehr bedeutet auch mehr Lebensqualität“, bilanzierte Narr.

„Das alte Fahrzeug genügte den heutigen Anforderungen nicht mehr“, führte Ortsvorsteher Christoph Moriz aus. Das Fahrzeug mit den umfangreichen Gerätschaften erhöhe die Einsatzbereitschaft gerade im Bereich der technischen Hilfeleistung. „Es ist Technik, die begeistert, für Menschen, die begeistert sind“, betonte Moriz.

Geisingens Gesamtkommandant Karl Cech gratulierte im Namen der anderen Abteilungswehren zum neuen Fahrzeug und hob die gemeinsamen Übungen, aber auch Einsätze hervor.

Die kirchliche Weihe des Löschfahrzeugs nahmen die Pfarrer Thomas Gerold und Adolf Buhl vor. Die Feier, die in der Kirchtalhalle stattfand, wurde von der Bläserjugend umrahmt, am Sonntag lud die Feuerwehr zum Tag der offenen Tür ein. Das neue Fahrzeug wurde von der Bevölkerung, aber auch von den Vertretern anderer Wehren in Augenschein genommen, am Mittag fand eine Schauübung der Geisinger Abteilung im Bereich technischer Hilfe statt.