Die Bläserjugend des Musikvereins Kirchen-Hausen hat derzeit 36 Musikerinnen und Musiker, fast so viele wie der Musikverein selbst. Allerdings sind darunter auch noch 17 Zöglinge, die sich in der Ausbildung befinden. Dies sorgt sowohl für die Bläserjugend wie auch später für den Musikverein für genügend Nachwuchsmusiker.

Bläserklasse an der Grundschule

Der enorme Andrang an Zöglingen ist auch auf die Bläserklasse der Grundschule Kirchen-Hausen zurückzuführen. Jugendvertreterin Alica Gschlecht appellierte an die aktiven Musiker, sich als Ausbilder für den Nachwuchs zur Verfügung zu stellen. Diesen Appell erneuerte auch Marcel Elsässer als Vorsitzender des Musikvereins auf der Versammlung des Gesamtvereins (wir berichten noch).

Kirchen-Hausen Wo junge Musiker ihr Können zeigen Das könnte Sie auch interessieren

Das abgelaufene Jahr stand im Zeichen des Dirigentenwechsels. Ferenc Guti leitete die Bläserjugend bis zum Sommer, dann gab er den Taktstock aus zeitlichen Gründen ab. Anna-Lena Honold besucht derzeit einen Dirigentenlehrgang, und für die Übergangszeit hat sich wieder Thoma Villringer bereit erklärt, das Nachwuchsorchester zu leiten. Die Bläserjugend hatte im letzten Jahr viele Termine, beim 60-jährigen Bestehen des Musikvereins, bei dem auch das Bezirksmusikfest gefeiert wurde, war der Nachwuchs mit eingespannt.

Kirchen-Hausen Lukas Federle führt Bläserjugend Kirchen-Hausen Das könnte Sie auch interessieren

Tradition hat schon das Bläserjugendwochenende im Herbst, bei dem für den Auftritt beim Jahreskonzert geprobt wird. Die Bläserjugend hat im Jahresverlauf zahlreiche Auftritte, nicht nur beim Jahreskonzert, zahlreiche Veranstaltungen werden vom Nachwuchsorchester umrahmt. Die letzten Veranstaltungen im Jahr sind die Umrahmung der Theatergaudi und dann am Heiligen Abend das Platzkonzert am Lindenbaum mit Bewirtung von Glühwein und Punsch nach dem Gottesdienst. Der nächste Auftritt steht bereits an, der Vorspielnachmittag am 29. März. Beim Dorffest vom 21. bis 24. Mai ist auch die Bläserjugend mit dabei und unterstützt den Musikverein.

Geisingen Johann Frank vom Musikverein Kirchen-Hausen für 50 aktive Jahre geehrt Das könnte Sie auch interessieren

Das Vorstandsteam der Bläserjugend setzt sich aus Lukas Federle als Vorsitzender, Jonathan Raus aus Schriftführer, Elisa Raus als Kassiererin sowie Alica Gschlecht zusammen, die Jugendvertreterin im Gesamtverein ist. Am 29. Juli ist wieder die öffentliche Musikprobe vor den Sommerferien. Ferner wird der Nachwuchs wieder traditionell beim Jahreskonzert am 21. November mit dabei sein