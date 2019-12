Rein statistisch schließt jeden Tag im Jahr bundesweit eine Apotheke. Morgen trifft dies auch Geisingen: Die Wartenberg-Apotheke schließt zum Jahreswechsel. Apotheker Günter Brugger (72) hat sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem sich kein Nachfolger fand. Seit 40 Jahren hat Geisingen zwei Apotheken, die Wartenberg-Apotheke und die Stadt-Apotheke. Die bleibt und wird weiterhin von Dagmar Wieser betrieben. Geisingen ist also, was die Apotheken betrifft, noch versorgt.

Kontinuierlich sinkt laut Brugger seit Jahren die Zahl der Apotheken im Bundesgebiet. 2008 waren es noch 21 602 Apotheken, ein Höchststand der letzten zwanzig Jahre. 2018 etwa wurden 428 Apotheken geschlossen, nur 97 eröffnet. Ende 2018 waren es bundesweit noch 19 428 Apotheken, was eine Apothekendichte von 23 pro 100.000 Einwohnern entspricht, EU-weit ist diese Dichte bei 31. Was eine steigende Tendenz hat, ist die Zahl der sogenannten Filialapotheken, diese Zahl stieg auf 1200 im letzten Jahr an. „Was den Apotheken mehr und mehr zu schaffen macht, ist die Konkurrenz im Bereich Internethandel. Rund 40 Prozent an Umsatz ziehen die Versandapotheken ab“, bilanziert Günter Brugger. Vorwiegend natürlich bei rezeptfreien Medikamenten, aber auch bei rezeptpflichtigen Produkten.

Gibt es hier bald einen weiteren Leerstand? Die Wartenberg-Apotheke in Geisingen schließt, was danach kommt, ist noch offen. | Bild: Paul Haug

Die Apotheker sehen sich laut Brugger nicht nur als Verkäufer von Medikamenten, sondern auch als Berater. Sie weisen auf Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten hin, oder beraten die Kunden, die ein rezeptfreies Mittel gegen ein Zipperlein benötigen. Die Beratung über das Internet sei teilweise sehr mangelhaft, was schon öfters durch verschiedene Untersuchungen festgestellt worden sei. „Ich bin nun seit 43 Jahren Apotheker in Geisingen, und mit 72 Jahren darf man auch mal an den Ruhestand denken“, betont Günter Brugger.

1976 übernahm er die Stadt-Apotheke in Geisingen als junger Apotheker. Der gebürtige Bräunlinger wechselte dann 1979 an der Hauptstraße einige Meter nach Osten und eröffnete die zweite Apotheke in Geisingen, die Wartenberg-Apotheke. Bis dahin gab es nur eine Apotheke in Geisingen. Durch das Einzugsgebiet der Geisinger Ärzte, das die gesamte Ostbaar, die Region Geisingen und Neudingen umfasste, sowie die Versorgung der Bewohner des Pflegeheimes mit Medikamenten, war diese Einrichtung sehr wichtig. Im Gebäude an der Ecke Haupt- und Gerber-Fischerstraße war seit dem Bau vor 60 Jahren ein Elektrogeschäft angesiedelt. Gebaut wurde es von Walter Harder, nach dessen plötzlichem Tod wurde es von Karl-Richard Bürk übernommen, bis dieser dann an die Wildtalstraße umsiedelte und die Räumlichkeiten leerstanden.

Ob es nun an der Hauptstraße einen weiteren Leerstand gibt, bleibt abzuwarten. „Die direkte Apothekernachfolge jedenfalls gibt es nicht“, wie Brugger betont. Mit ihm geht auch Mitarbeiterin Claudia Vollmer in den Ruhestand, die zweite Mitarbeiterin, Michaela Stania, wechselt in die Stadt-Apotheke zu Dagmar Wieser und wird dort für die bisherigen Kunden der Wartenberg-Apotheke ein vertrautes Gesicht sein.