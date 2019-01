Seit sechs Jahrzehnten ist Walter Bernauer aktives Mitglied des Katholischen Kirchenchors Kirchen-Hausen. Hierfür wurde er vom Chor und auch im Auftrag des Diözesancäcilienverbandes geehrt. Auf stolze 35 Jahre beim Chor in Kirchen-Hausen brachte es Thomas Gschlecht. Walter Bernauer war sechs Jahre zweiter Vorsitzender und 20 Jahre Vorsitzender und danach noch acht Jahre Beisitzer. Thomas Gschlecht war 18 Jahre Schriftführer und seither Beisitzer. Der Kirchenchor hat mit einer stolzen Zahl von 28 Aktiven eine leichte Steigerung. Was Dirigentin Beate Gschlecht besonders freut, ist die im Vergleich zu anderen gemischten Kirchenchören hohe Anzahl an Männern mit 13 Sängern. „Eine optimale Besetzung“ wie sie sich jeder Chorleiter wünscht, erklärte Beate Gschlecht in ihrem Resümee auf die gesangliche Seite des Chores. Geplant ist am 24. März eine Abendandacht um 17 Uhr mit anschließendem gemütlichen Beisammensein zugunsten der Orgelrenovierung. Im April wird der Chor beim Konzert des Männergesangvereins Riedböhringen mit dabei sein.

Tag des Chorgesangs

Etwas Besonderes ist der gemeinsame Tag des Chorgesangs am 8. Juni in der Geisinger Stadthalle mit allen Kirchenchören der Seelsorgeeinheit. Dabei proben und bilden sich die Chöre den ganzen Tag fort, den Abschluss bildet dann ein gemeinsamer öffentlicher Festgottesdienst in der Stadthalle in Geisingen. Die Chormitglieder haben im vergangenen Jahr einen Rekord aufgestellt, sie sammelten für die Kriegsgräberfürsorge und hatten den in Kirchen-Hausen noch nie erreichten Betrag von 1462 Euro gesammelt. Dafür gab es vom Verband aber auch von Ortsvorseher Christoph Moriz ein dickes Lob. Die Straßenfestlaube ist inzwischen nach Löffingen verkauft.

Der Chor praktiziert Ökumene und hat die Investitur des evangelischen Pfarrers Thomas Gerold umrahmt, was Gemeindereferent Benno Nestel besonders erwähnte. Die Vorsitzende des Kirchen-Hausener Pfarrgemeindeteams, Judith Gebauer. ging auf die Orgel- und Pfarrsaalsanierung ein, und dankte dem Chor für die Arbeit und die Mithilfe bei der Orgelfinanzierung.