Eine Ortschaftsratssitzung bei Kerzenschein? Jüngst tagte der Ortschaftsrat von Gutmadingen zum neuen Baugebiet Westäcker. Da der Strom für längere Zeit ausfiel und in der heutigen Zeit viele ein Handy mit Taschenlampenfunktion dabei haben, tagte das Gremium im Halbdunkeln mit Handybeleuchtung. Wegen des Stromausfalls wurde die Sitzung nicht unterbrochen oder abgesagt.

Groß war das Interesse der Öffentlichkeit an der Ortschaftsratssitzung. Nach dem Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren im letzten Jahr weist nunmehr ein Vorentwurf für das Baugebiet 36 Bauplätze aus. Karl Hermle vom gleichnamigen Planungsbüro aus Gosheim erläuterte den Planentwurf.

Aufgrund der Erfahrungen mit dem wolkenbruchartigen Regen vor zwei Jahren beim Kramer-Fest ist der Starkregenniederschlag bei diesem Baugebiet ein Thema. Damals lief das Wasser vom Kuhberg breitflächig über das Gelände des neuen Baugebietes zur Alemannenstraße. Im Ortschaftsrat ist man sich dieses wichtigen Themas bewusst und sucht nach einer Lösung. Ins Auge gefasst wird ein Damm am Berg, der das Wasser dann westlich vom neuen Baugebiet ableitet. Auf der Wiese wird die Möglichkeit eines Rückhaltebeckens oder ähnlichem ins Auge gefasst und soll nunmehr tiefbauplanerisch ermittelt werden.

Da Gutmadingen schon seit längerer Zeit keine Bauplätze mehr hat und das Baugebiet Hinter Gärten weitergehende Untersuchungen erfordert, wurde dieses neue Gebiet nunmehr ins Auge gefasst. Im ersten Erschließungsabschnitt könnten etwa zwei Drittel der Plätze erschlossen werden.

„Wenn alles klappt wie geplant mit dem Bebauungsplanverfahren sowie den Behördenanhörungen, könnte noch in diesem Jahr mit dem Verkauf der Plätze sowie den Erschließungsmaßnahmen begonnen werden“, erklärte Ortsvorsteher Norbert Weber dem Gremium.

Die Busse aus Tuttlingen fahren entgegen den Plänen umgekehrt in die Schulstraße, was oft zum kritischen Begegnungsverkehr mit den Bussen aus Donaueschingen führt. Dieser Umstand, so Weber, wurde dem Landratsamt bereits mitgeteilt mit der Hoffnung, dass sich dies ändert.

Weber gab noch bekannt, dass der diesjährige Seniorennachmittag von Gutmadingen am 29. März stattfindet. Die Bürgerversammlung ist für den 2. April terminiert, und die Dorfputzete, zu der Weber schon heute alle aufrief, findet am 18. April statt.