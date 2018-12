Es war mehr oder weniger ein Sterben auf Raten: Einer der ältesten Vereine der Region Geisingen, der Bund der Selbständigen, hat in diesem Jahr nach mehreren Jahren erfolgloser Versuche, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und dem Verein wieder Leben einzuhauchen, seine Tätigkeit eingestellt. Und das im stolzen Alter von genau 120 Jahren. Der Verein wird abgewickelt, das Vermögen fließt an die Otto und Erna-Kreuzer-Stiftung sowie an die Sozialstation.

Die letzte große Veranstaltung mit überregionaler Beachtung des Bundes der Selbständigen war die Gewerbeausstellung 2008 auf dem Areal des ehemaligen Zementwerkes. Es sollte nicht nur eine Leistungsschau des heimischen Handwerks, Handels und der Industrie werden, sondern auch als Werbeplattform für neue Betriebsansiedlungen auf dem Zementwerkareal dienen. Es wurde eine eindrucksvolle Leistungsschau, die noch vielen in guter Erinnerung ist.

Eine damalige Umfrage, wann der nächste ideale Zeitpunkt für eine solche weitere Ausstellung sei, ergab einen Zeitraum zwischen sechs und zehn Jahren. Dann wechselte auch der Vorsitz des Vereins, 2008 organisierte noch Holger Milkau als Vorsitzender die Ausstellung, zuvor war Erhard Bewer aus Gutmadingen Vorsitzender, der ebenfalls wie sein Vorgänger Egon Elsäßer mehrere Aktionen und Gewerbeausstellungen organisierte.

Die dem BdS angehörige Werbegemeinschaft hat immer wieder verschiedene Aktionen organisiert, seien es Modeschauen, größere und kleinere Aktionen während des Jahres, um auf das Angebot des örtlichen Handels aufmerksam zu machen. 2014 wurde im Rahmen des Jubiläumsjahres – Geisingen feierte die 1225. Wiederkehr der ersten urkundlichen Erwähnung – auch eine mögliche Gewerbeausstellung „Messe 2014“ ins Auge gefasst.

Doch über die Planung hinaus kam die Veranstaltung nicht, was letztlich der Grund dafür war, bleibt im Dunkeln. Manche nennen als Grund ein zu profihaftes Konzept, das zu teuer geworden wäre. Die damalige Vorsitzende Birgit Elsäßer organisierte noch im Frühjahr 2014 die Aktion „der besondere Tag“ wie schon drei Jahre zuvor.

Danach unternahm die anschließend amtierende Vorsitzende Daniela Klausmann noch den Versuch, vielleicht einen Weihnachtsmarkt in Geisingen aus der Taufe zu heben, was mangels Interesse ebenfalls wieder fallen gelassen wurde.

„Mit fünf Interessenten macht das keinen Sinn weiter zu planen", betonte Daniela Klausmann rückblickend bei der Versammlung 2017. Die jahrelange öffentliche Untätigkeit des Vereins setzte sich fort, sodass dann 2017 im März bei der Hauptversammlung eine mögliche Auflösung ins Auge gefasst wurde.

Bezirksvorsitzender Hans Jürgen Maier vom Bezirksverband des BdS erklärte sich im März 2017 bereit, für ein Jahr kommissarisch das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen, um so dem Verein vielleicht ein Überleben zu ermöglichen. Denn aus den Reihen der noch verbliebenen 64 Mitglieder fand sich damals niemand für dieses Amt.

Was dann folgte, war neben dem Desinteresse der Mitglieder eine krankheitsbedingte Untätigkeit des kommissarischen Vorsitzenden Maier, das den Untergang des Vereins noch forcierte. Maier entschuldigte sich bei der Versammlung 2018, dass er sich eben krankheitsbedingt nicht um den Fortbestand kümmern konnte. Es folgte logischerweise der letzte Schritt eines Vereins: Die Auflösung.

Der Verein ist per Beschluss aufgelöst, Liquidator ist der Geisinger Steuerberater Hermann Kramer. Das verbleibende Vereinsvermögen von rund 9260 Euro soll nach Abzug der Kosten der Vereinsauflösung sowie etwaiger bislang unbekannter Forderungen an den Verein, an die Sozialstation und an die Otto und Erna-Kreuzer-Stiftung gehen.

"So lautet der Beschluss der Mitglieder in der Versammlung", wie Hermann Kramer betont. Etwaige Forderungen sind wegen der Auflösung an den Liquidator Hermann Kramer zu richten, der den Verein juristisch und rechtlich abwickelt. Beim Amtsgericht (Vereinsregistergericht) sowie auf der Homepage der Stadt Geisingen ist der Verein bereits abgemeldet.