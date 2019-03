Nach der Umleitung des Donauradweges zwischen Geisingen beziehungsweise Kirchen-Hausen und Hintschingen im letzten Jahr, ist dieser derzeit bereits wieder gesperrt. Grund sind auch hier Bauarbeiten.

Der Radweg ist jetzt in Geisingen bereits nach dem Bahnübergang gesperrt. Vom Umspannwerk im Ried wird eine neue Stromversorgung nach Immendingen in den Bereich Daimler-Prüfzentrum/Gewerbegebiet Donau-Hegau gebaut. Der Riedweg ist aufgegraben, die Arbeiten, die den Radweg beeinträchtigen, sollen bis zum 10. Mai abgeschlossen sein.

Die Umleitung des Radweges donauabwärts führt in Geisingen über die Engener Straße zum unteren Riedweg (bei der Infotafel parallel zur Donau) und von dort über die Donaubrücke beim Riedweg, unter der Bundesstraße 31, nach Hausen.

In Hausen kommt es deshalb vor allem an schönen Wochenenden zu einem erhöhten Aufkommen von Radfahrern. In Hausen, nach der Firma Beton Elsäßer und der dortigen Bahnunterführung, führt neben der Kreisstraße ein Rad- und Gehweg bis zur Hintschinger Donaubrücke beim ehemaligen Bahnhof. Von hier aus ist die Radstrecke des Donauradwegs wieder die alte. Die Umleitung aus Richtung Hintschingen nach Geisingen erfolgt umgekehrt.