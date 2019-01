Er hätte gerne sein Amt als Rektor der Grundschule Geisingen noch zwei Jahre ausgeübt, nunmehr hat er für viele überraschend seinen Rücktritt zum Ende des Schuljahres angekündigt: Jürgen Tränkler. Er hat den Elternbeirat, Gemeinderat sowie die Stadt als Träger von seinem Schritt jetzt schriftlich informiert, bereits vor einigen Wochen hat er dem Schulamt gegenüber seinen Verzicht auf das Amt des Schulleiters übermittelt. Der 63-jährige Tränkler hat das Amt des Rektors der Geisinger Schule, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte nur noch Grundschule mit acht Klassen ist, erst zum Schuljahr 2016/2017 übernommen. Zuerst kommissarisch, er wurde dann vor fast genau zwei Jahren als Rektor in sein Amt eingefügt. Drei Jahre leitete er die Schule und führte zuletzt noch einen Kampf gegen die Schließung der Werkrealschule, der zwar von Anfang an aussichtslos schien, doch Jürgen Tränkler versuchte trotzdem, jeden möglichen Strohhalm zu fassen. Am Ende musste er sich damit abfinden, in Geisingen nur noch eine Grundschule zu haben.

Was sind die Gründe für seinen plötzlichen beruflichen Ausstieg? "Die Zusammenarbeit im Lehrerkollegium ist es nicht, diese ist sehr gut", betont Tränkler. Kritisch sieht Tränkler die Zusammenarbeit mit der Stadt. Hier hätte er sich mehr Unterstützung erhofft, wollte aber mit Blick auf verwaltungsinterne und nichtöffentliche Abläufe nicht weiter ins Detail gehen. „Hier haben mich einige Dinge sehr getroffen, was mich letztlich zu diesem Schritt veranlasst hat", sagt Tränkler und erklärt, dass er auf eine förmliche Verabschiedung verzichten werde.

Tränkler schreibt wörtlich: "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, am 31. Juli in den Ruhestand zu gehen. Ich war dann genau 30 Jahre in Geisingen tätig, habe über 1000 Mal Schüler in Prüfungen begleitet, den Aufbau der Werkrealschule miterlebt und auch den Niedergang ertragen müssen. Die Schule Geisingen wurde für mich zum Lebensmittelpunkt und der Abschied ist sicher nicht einfach, insbesondere weil ich motivierte interessierte Schüler unterrichten durfte, die mir ganz sicher fehlen werden und ich mich in der Geisinger Lehrerschaft immer sehr wohl fühlen konnte. An dieser Stelle danke ich allen Stadträten für die Unterstützung unserer Schule. Es war schön, zu erleben, dass die Schule immer einen hohen Stellenwert in Ihren Überlegungen hatte. Ich danke auch dafür, dass die Sanierung der zwei Schulgebäude im Vordergrund steht. Auch wenn ich persönlich keine Unterrichtsstunde im neuen Schulgebäude halten werde, bin ich überzeugt davon, dass Sie die richtigen Entscheidungen bezüglich des Umbaus treffen werden und bitte gleichzeitig darum, die Lehrerschaft bei der Planung mit ins Boot zu holen, weil mit der Gebäudestruktur doch auch pädagogische Konzepte verbunden sind. Die Geisinger Grundschule ist insgesamt auf einem sehr guten Weg. Ich danke auch für die Einladungen bezüglich unserer Partnerstadt in Ungarn. Es waren immer schöne Erlebnisse. Die Rektorenstelle wird wahrscheinlich im März ausgeschrieben. Es wäre wünschenswert, dass ich meinen Nachfolger noch einarbeiten könnte." Mögliche Bewerbungen sieht er allerdings skeptisch.

Der Vorsitzende des Elterbeirates, Holger Stoffler, bedauert Tränklers Entscheidung: "Er geht früher als alle gehofft haben in den Ruhestand", so Stoffler.