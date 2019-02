Seit einem halben Jahr ist der neue Geisinger Kulturtreff Schmiede in Geisingen geöffnet und immer wieder überraschen die Inhaber Holger und Daniela Stoffler mit neuen Veranstaltungen und neuen Angeboten, die teilweise auch von den Anbietern und von Freunden kommen. Kulturell ist immer wieder etwas los, Kreatives gibt es genauso und nun lockt ein weiteres Angebot: Der Verleih von Nähmaschinen. Der Clou: Bei diesem Projekt engagieren sich Donaueschinger Schülerinnen.

Spaß am Nähen

Mit dem Nähmaschinen-Verleih wollen fünf Schülerinnen des Sozialprojektes der Realschule Donaueschingen Interesse am Nähen wecken. Sie haben ein Projekt mit der Karl-Wacher-Schule Donaueschingen und bieten nunmehr einen Nähmaschinen-Verleih in der Schmiede in Geisingen an. (ph)