Immer wenn Fußballspieler ihrem Hobby oder Beruf nachgehen, tragen sie einen Körperschutz an den Füßen, die Schienbeinschoner. Die Zeiten sind eigentlich schon längst vorbei, als man eine Zeitung zigmal faltete und dann in den Stutzen oder Strumpf stopfte. Oder solche Zeiten, als sich überlange Schoner aus allen möglichen Materialen in Richtung Knie hocharbeiteten. Der Trend geht auch hier zu einem High-Tech-Produkt. Und das kommt mittlerweile aus der Region Geisingen: Der Gutmadinger Tüftler und Fußballexperte Andreas Keller hat innovative Schienbeinschoner entwickelt, die sich bequem tragen lassen, leicht sind und dazu noch mit Bildern veredelt werden. Bundesligaprofis, aber auch Hobbyspieler tragen mittlerweile diese Schoner made in Gutmadingen.

Dies sind die Rohlinge, die Keller veredelt, in den verschiedenen Größen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. | Bild: Paul Haug

Schutz für Schienbeine: Schienbeinschoner sollen eine schmerz- und verletzungsempfindliche Stelle der Sportler schützen, denn das Schienbein hat keine dicke schützende Muskelschicht, die einen Aufprall erst mal abfedern kann. Statt eines Blutergusses sind dann oft Brüche der Fall. Schienbeinschoner gibt es in allen Preisklassen. Dementsprechend ist auch das Material, manchmal ist es ein Massenprodukt, das im extremen Fall aber auch keinen ausreichenden Schutz bietet, oder ein hochwertiges Produkt. Schienbeinschoner sind keine Erfindung des Fußballs und der Neuzeit. Die Schienbeinschützer entstanden aus militärischen, metallischen Beinschienen, die seit dem Altertum benutzt wurden. Bis heute ist die Beinschiene Bestandteil der Polizeischutzkleidung. Schienbeinschoner made in Gutmadingen? Das gibt es, dahinter steht ein Name, der im Fußball nicht nur in der Region bekannt ist: Keller. Der 35-jährige Andreas Keller vertreibt die Schoner, die inzwischen von Profis der Bundesliga getragen werden. Und es sind besondere Schoner.

Schienbeinschoner sollen eine schmerz- und verletzungsempfindliche Stelle der Sportler schützen, denn das Schienbein hat keine dicke schützende Muskelschicht, die einen Aufprall erst mal abfedern kann. Statt eines Blutergusses sind dann oft Brüche der Fall. Schienbeinschoner gibt es in allen Preisklassen. Dementsprechend ist auch das Material, manchmal ist es ein Massenprodukt, das im extremen Fall aber auch keinen ausreichenden Schutz bietet, oder ein hochwertiges Produkt. Schienbeinschoner sind keine Erfindung des Fußballs und der Neuzeit. Die Schienbeinschützer entstanden aus militärischen, metallischen Beinschienen, die seit dem Altertum benutzt wurden. Bis heute ist die Beinschiene Bestandteil der Polizeischutzkleidung. Schienbeinschoner made in Gutmadingen? Das gibt es, dahinter steht ein Name, der im Fußball nicht nur in der Region bekannt ist: Keller. Der 35-jährige Andreas Keller vertreibt die Schoner, die inzwischen von Profis der Bundesliga getragen werden. Und es sind besondere Schoner. Der Entwickler: Andreas Keller hat in Konstanz Volkswirtschaft studiert und war danach in der Schweiz fünf Jahre als Marketingleiter für einen Eishockeyclub tätig, Ende 2012 machte er sich selbstständig und hat als Web-Programmierer gearbeitet. Vor sechs Jahren hat er als Start up die Firma „Profischoner“ gegründet. Seit 1. Dezember vergangenen Jahres arbeitet er beim Medienhaus SÜDKURIER im Vertrieb im Bereich Kundenbindungsprogramm. Er war wie sein Bruder Christian von klein auf begeisterter Fußballer. Christian Keller ist derzeit Geschäftsführer von Jahn Regensburg und war Initiator der Fußballschule Geisingen. Andreas Keller hat in seiner fußballerischen Laufbahn beim SSV Ulm, in Villingen und in Bern gespielt. Er hat vor, im Sommer, nachdem er nunmehr den entsprechenden Trainerschein in den Händen hat, ein Traineramt zu übernehmen.

Andreas Keller hat in Konstanz Volkswirtschaft studiert und war danach in der Schweiz fünf Jahre als Marketingleiter für einen Eishockeyclub tätig, Ende 2012 machte er sich selbstständig und hat als Web-Programmierer gearbeitet. Vor sechs Jahren hat er als Start up die Firma „Profischoner“ gegründet. Seit 1. Dezember vergangenen Jahres arbeitet er beim Medienhaus SÜDKURIER im Vertrieb im Bereich Kundenbindungsprogramm. Er war wie sein Bruder Christian von klein auf begeisterter Fußballer. Christian Keller ist derzeit Geschäftsführer von Jahn Regensburg und war Initiator der Fußballschule Geisingen. Andreas Keller hat in seiner fußballerischen Laufbahn beim SSV Ulm, in Villingen und in Bern gespielt. Er hat vor, im Sommer, nachdem er nunmehr den entsprechenden Trainerschein in den Händen hat, ein Traineramt zu übernehmen. Die Schienbeinschoner: Ziel war es, einen möglichst leichten und bequemen Schienbeinschoner zu entwickeln. "Schaumstoff oder ähnliche Kunststoffe eignen sich für einen Schutz, der sicher und leicht sein muss, weniger", sagt Keller. Seine Firma Profischoner hat sich Gedanken über Material und vor allem Design gemacht. Carbon war der richtige Werkstoff für die Außenseite, ein hautsympathisches Material, das weder scheuert, noch Allergien hervorruft, ist auf der Innenseite. Und dann ist er noch ein Fliegengewicht, das kaum spürbar ist, rund 50 Gramm wiegt ein solcher Schoner. „Schon nach einigen Schritten merkt man nicht mehr, dass man einen solchen Schoner trägt“, sagt Andreas Keller. Gefertigt werden die Schoner in Fernost, aber veredelt in Gutmadingen. Und das ist das Besondere an den Schonern. Die Firma heißt Profischoner, aber die Schoner schützen auch die Füße von Hobbyspielern, sie gibt es in drei verschiedenen Größen.

Ziel war es, einen möglichst leichten und bequemen Schienbeinschoner zu entwickeln. "Schaumstoff oder ähnliche Kunststoffe eignen sich für einen Schutz, der sicher und leicht sein muss, weniger", sagt Keller. Seine Firma Profischoner hat sich Gedanken über Material und vor allem Design gemacht. Carbon war der richtige Werkstoff für die Außenseite, ein hautsympathisches Material, das weder scheuert, noch Allergien hervorruft, ist auf der Innenseite. Und dann ist er noch ein Fliegengewicht, das kaum spürbar ist, rund 50 Gramm wiegt ein solcher Schoner. „Schon nach einigen Schritten merkt man nicht mehr, dass man einen solchen Schoner trägt“, sagt Andreas Keller. Gefertigt werden die Schoner in Fernost, aber veredelt in Gutmadingen. Und das ist das Besondere an den Schonern. Die Firma heißt Profischoner, aber die Schoner schützen auch die Füße von Hobbyspielern, sie gibt es in drei verschiedenen Größen. Die Veredlung: „Ich habe ein spezielles Verfahren, mit denen die Schoner veredelt und damit einmalig werden. Etliche Bundesligaspieler tragen diese Schoner bereits", erklärt Keller. Doch allein der Tragekomfort hätte wohl nicht dafür gesorgt, dass es die Gutmadinger Schoner an die Beine des Brasilianers Dante (OGC Nizza) oder der Bundesligaspieler Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt), Maximilian Philipp (Borussia Dortmund) oder eben auch Friedl (Bremen) geschafft haben. Es sind wohl eher die Bilder auf der Vorderseite der Schützer. „Die sind frei wählbar", so Keller, "es geht jedes Foto, viele nehmen ihre Freundin oder ihre Kinder." Bei den Kindern ist das anders, die wählen oft Motive ihrer Lieblingsspieler. Und daher stammt auch die Idee für dieses Produkt. „Ein Freund hat mir erzählt, dass er in der E-Jugend Kinder gesehen hat, die sich ausgeschnittene Fotos von Ronaldo oder Messi auf die Schienbeinschoner geklebt haben. Wir machen das natürlich etwas professioneller“, berichtet Keller. Hierfür hat er wieder ein spezielles Material und aufgrund seiner bisherigen beruflichen Tätigkeit auch eine eigene Software entwickelt.