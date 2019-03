von Franz Dreyer

Nach wie vor ist offen, zu welchem Zeitpunkt die Bauarbeiten an den Einmündungen der Aitrachstraße in die Landesstraße 185 erfolgen. Im Haushalt der Stadt Geisingen sind zwar längst Finanzmittel ausgewiesen. Mit der Vergabe der Maßnahme läuft es jedoch nicht rund. Bereits im vergangenen Jahr ist eine Ausschreibung des Projektes erfolgt. Schon damals lag jedoch das Ausschreibungsergebnis beträchtlich über den Kostenberechnungen. Man entschied sich deshalb, die Ausschreibung aufzuheben und über die Wintermonate zu wiederholen. Die Zuschlagserteilung war nun in der jüngsten Ortschaftsratssitzung vorgesehen. Ortsvorsteher Uwe Fröhlin konnte jedoch berichten, dass auch bei dieser weiteren Ausschreibung das günstigste Angebot wieder weit über dem Kostenvoranschlag liegt. "Wohl ein Indiz, dass die Unternehmen volle Auftragsbücher haben", sagte Fröhlin. Der Punkt wurde deshalb von der Tagesordnung abgesetzt. Fröhlin hofft, dass dennoch ein Weg gefunden werden kann, das Projekt im Laufe des Jahres noch realisieren zu können. Für die an einem Teilstück des Kirchweges vorgesehenen Belagsarbeiten ist die Auftragsvergabe im Laufe des Monats April vorgesehen.

Zugestimmt hat der Ortschaftsrat einem Bauantrag zur Erstellung eines Bungalows im Neubaugebiet am Fliederweg. Ein weiterer Bauantrag für ein Haus in der Ortslage wurde zunächst zurückgestellt, da zuvor eine Vervollständigung der Unterlagen notwendig ist.

Schön früh muss sich der Ortschaftsrat in diesem Jahr mit der Haushaltsmittelanmeldung für 2020 befassen. Wie der Ortsvorsteher in der Sitzung informierte, muss die Auflistung im Hinblick auf die anstehenden Wahlen bereits bis am 25. Mai bei der Stadtverwaltung vorliegen. "Der Ortschaftsrat muss sich deshalb bereits in seinen nächsten Sitzungen mit dem Thema beschäftigen", erklärte Fröhlin.