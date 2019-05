Auf zum Wartenberg, so lautete das Ziel vieler Wanderer und Festbesucher am Maifeiertag. Die Bläserjugend des Gutmadinger Musikvereins Harmonie lud zum Wandertreff auf den "König der Baar" ein, wie der Wartenberg auch gerne genannt wird. Mussten die Helfer in den zwei letzten Apriltagen beim Aufbau des Festplatzes noch einen warmen Pullover anziehen, zeigte sich das Wetter am Feier- und Festtag dann nach anfänglichem Nebel von seiner besten Seite. Fast sommerlich zeigte sich das Wetter und die Besucher strömten nur so auf den Wartenberg. Teilweise im Rahmen einer längeren Wanderung, teilweise auch auf einer kürzeren Wanderstrecke oder auch mit dem Auto.

Schon zur Mittagszeit füllte sich der Festplatz oben auf dem Wartenberg, wobei auf das Zelt verzichtet werden konnte. Teilweise waren leer Plätze Mangelware. Hatte man vom Festplatz aus doch wie immer einen herrlichen Blick in die Westbaar und die Donauniederung.

Die gastgebende Bläserjugend hatte wieder alle Hände voll zu tun, die künftigen Festwirte der Harmonie zeigten wieder einmal, dass man früh als Gastgeber der Vereine beginnen kann. Sei es am Grill, der Fritteuse, am Getränkestand oder auch am Kaffee- und Weizenbierstand. Und für die musikalische Unterhaltung der Gäste war ebenfalls gesorgt, die Donaumusikanten und später die Gässlihuper unterhielten mit zünftigen Weisen die Besucher.

Während des Wandertreffs bestand auch die Möglichkeit dem ehemaligen englischen Garten auf dem Wartenberg mit dem herrlichen Baubestand und vor allem der Kapuzinereremitage eine Besuch abzustatten. Dier älteren Bescher erinnern sich noch an Klassenausflüge aus ihrer Kindheit an den Eremit und den Stuhl in der Klause, für die Jüngeren war dies ein Erlebnis, da viele noch nie an diesem romantischen Ort waren.

Mit dem Wandertreff begann die Freiluftsaison der Geisinger Vereine, Ende Mai geht es in Kirchen-Hausen mit dem 60-Jährigen des Musikvereins weiter.