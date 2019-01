Die Bürgermeisterwahl wirft bereits ihre organisatorischen Schatten voraus. Der Gemeinderat hat bei seiner jüngsten Sitzung die Termine für den ersten und zweiten Wahldurchgang ebenso festgelegt, wie das Datum für die öffentliche Bewerbervorstellung und die Zeitpunkte der Stellenausschreibung für den hauptamlichen Bürgermeister der Stadt Geisingen. Bis auf eine Ausnahme folgte das Stadtparlament dabei den Vorschlägen der Stadtverwaltung.

Rechtlicher Rahmen

Was die Bürgermeisterwahl anbelangt, können Gemeinderat und Stadtverwaltung nicht frei schalten und walten. Vielmehr zurren die Gemeindeordnung (GemO) und das Kommunalwahlgesetz (KomWG) ein recht eng geschneidertes zeitliches Korsett fest. So darf die Bürgermeisterwahl frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Ablauf der noch laufenden Amtszeit durchgeführt werden. Die aktuelle Amtszeit von Bürgermeister Walter Hengstler läuft am 31. August ab. Auch musste bei der Terminfindung berücksichtigt werden, dass der Pfingstsonntag laut KomWG als Wahltag ausscheidet. Auch muss laut GemO ein weiterer Wahltermin für einen etwaigen zweiten Wahlgang festgelegt werden, der frühestens auf den zweiten und spätstens auf den vierten Sonntag nach dem ersten Wahlgang gelegt werden muss. Die Stellenausschreibung für den hauptamtlichen Bürgermeister muss, ebenfalls laut GemO, spätestens zwei Monate vor dem ersten Wahldurchgang erfolgen. (tom)