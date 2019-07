von Franz Dreyer

Nach den am 26. Mai stattgefundenen Ortschaftsratswahlen stehen nunmehr die konstituierenden Sitzungen der gewählten Gremien an. Neben der Verabschiedung ausscheidender Mitglieder und der Verpflichtung der auf fünf Jahre gewählten Ratsmitglieder geht es dabei insbesondere um die Vorschläge zur Wahl der Ortsvorsteher durch den Gemeinderat. Die konstituierende Geisinger Gemeinderatssitzung ist auf Dienstag, 23. Juli, terminiert. Auch die Termine für die konstituierenden Ortschaftsratssitzungen stehen in der Raumschaft Geisingen bereits fest.

Aulfingen: In Aulfingen tritt der Ortschaftsrat erstmals am Montag, 8. Juli, um 20 Uhr im Rathaus zusammen. Als noch amtierender Ortsvorsteher wird Uwe Fröhlin zunächst einen Rückblick auf die vergangene Amtszeit des Ortschaftsrates geben und die Verabschiedung von Ortschaftsrat Jochen Edele vornehmen, der sich nach 15 Jahren nicht mehr zur Wahl stellte. Spannend ist, wer der Ortschaftsrat dem Gemeinderat zur Wahl als Nachfolger von Ortsvorsteher Uwe Fröhlin, der nach 15-jähriger Amtszeit nicht mehr antritt, vorschlägt. Gespräche sollen bereits geführt worden sein. Stimmenkönig bei der Wahl war mit großem Abstand der derzeitige Stellvertreter Michael Amma. Amma hatte jedoch bereits in der letzten Sitzung vor der Wahl erklärt, insbesondere aus beruflichen Gründen derzeit für das Amt nicht zur Verfügung stehen zu können.

Gutmadingen: In Gutmadingen ist die erste Ortschaftsratssitzung nach der Wahl auf Mittwoch, 17. Juli , 20 Uhr terminiert. Nach der Verpflichtung geht es auch hier um das Amt des Ortsvorstehers, Stelleninhaber Norbert Weber, der bei der Wahl mit Abstand die höchste Stimmenzahl erreicht hatte ist bereit, die Aufgabe weiter zu führen.

