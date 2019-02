Der neue Gutmadinger Mehrgenerationenplatz, der einzige seiner Art in der Region Geisingen, ruht derzeit. Kinder und Erwachsene dürfen ihn derzeit nicht betreten, er ist eingezäunt. Und das hat seinen guten Grund, nach der Modellierung des Geländes und der Einsaat musste man immer wieder feststellen, dass trotz Schilder Unbekannte durch die Baustelle gelaufen sind, und ihre Fußabdrücke hinterlassen haben. Und das waren meist keine Kinder, die eventuell das Schild "Betreten verboten" nicht lesen konnten, sondern größere Zeitgenossen. Aus diesem Grund wurde der Platz vollständig mit einem Bauzaun gesichert.

Die Baukosten

Der Mehrgenerationenplatz von Gutmadingen, der erste in der Region Geisingen hat derzeit Winterruhe. Im September wurde mit dem Bau begonnen und im Spätherbst noch fertiggestellt. Zu den Gesamtkosten von rund 186 000 Euro erhält die Stadt einen Zuschuss aus dem ELR-Programm in Höhe von 62 500 Euro. Die Einweihung erfolgt am Sonntag, 19. Mai, um 11 Uhr, mit anschließendem Fest. (ph)