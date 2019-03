Die Arbeit ruht auf wenigen Schultern um das Vorstandsteam Jürgen und Renate Oswald, die zudem viele Ämter in Personalunion ausüben. Die Gemeinschaft organisiert jährlich Heizölsammelbestellungen, die letzte umfasste die stolze Menge von über 185 000 Litern. Keine Beanstandungen hatte Jürgen Oswald was die Rückgabe von ausgeliehenen Geräten betrifft. Beim Garagenflohmarkt war die Gemeinschaft mit einer Pflanzen- und Gartengerätebörse dabei, die Spenden wurden an die Hospizgruppe weitergeleitet. Auch in diesem Jahr wird man wieder mit einer Pflanzentauschbörse am 11. Mai dabei sein. Ob die erneute Teilnahme am Kinderferienprogramm klappt, hängt noch von der Unterstützung durch Mitglieder ab, wie Renate Oswald betonte. Zu neuen Mitgliedern im Vorstand wurden Monika Bouley als Vorsitzende und ihr Ehemann Fabrice als Beisitzer gewählt.