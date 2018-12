Mit seiner Theateraufführung im Rahmen der Weihnachtsfeier im Gasthaus "Ochsen" hat der Musikverein Donaumusikanten Gutmadingen wieder einen Volltreffer gelandet. Nach der musikalischen Einstimmung hieß es auf der Bühne „ausgerechnet Heiligabend“. Oma Luise Knetmann (Sylvia Burger) hält in diesem Dreiakter die Familientradition hoch und schmückt den Weihnachtsbaum. Das Dunkel der Nacht nutzend, steigt der Teilzeiteinbrecher und erfolglose Schauspieler Hannes Breitling (Marcel Huber) ein. Entgegen ihrer Hoffnung entpuppt sich der Einbrecher als überaus harmlos. Keinerlei Gewaltexzesse, keine blauen Flecken, mit denen sie vor ihren Freundinnen angeben könnte. Statt dessen versteckt sie ihn im Gästezimmer, weil seine Wohnung von den Geldeintreibern eines Kredithaies belagert wird.

In das Gästezimmer wäre auch gerne die in Tränen aufgelöste Tochter Angelika (Patricia Schmid) eingezogen, die im Morgengrauen ihren Gatten Christoph (Bernd Wullich) in flagranti erwischt hatte. So langsam wurde es eng in Großmutters Stübchen, denn auch Enkel Frank (Stefan Willmann) wollte mit seinem untreuen Vater nicht mehr zusammen wohnen. Als wäre dies „ausgerechnet Heiligabend“ nicht schon genug, klingelt Nachbar Falko Bergmann (Matthias Huber, der sein Debüt hatte) mit Tochter Maren (Lena Fischer) an der Tür, die sich im Rahmen der Weihnachtsvorbereitungen aus ihrer Wohnung ausgesperrt hatten. Sie wollten nur so lange bleiben, bis der Schlüsseldienst komme. Als es dann wieder einmal an der Tür läutete, stand da aber nicht der ersehnte Handwerker davor, sondern Lana Brenner (Anja Wullich) von den Weihnachtsgangstern, die unschuldige Menschen überfallen und ihnen die Geschenke und die Freude am Weihnachtsfest rauben. Mit ihrem Handwerkszeug aus dem Besitz ihrer „Freunde, dem Herrn Heckler und dem Herrn Koch“, in Händen, gab sie ihrer Forderung nach Bargeld und Schmuck gebührend Nachdruck.

Der perfekt gespielte Überfall war jedoch nur von Oma bei der Schauspielerin bestellt, um das Weihnachtsfest eben aufzupeppen. Die vermeintliche Katastrophe endete dann noch in einem trauten Fest. Souffliert wurden die Spieler von Gloria Draxler.