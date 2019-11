Keinen großen, dafür aber vier kleine und feine Weihnachtsmärkte sowie weitere Aktionen gibt es in der Region Geisingen in den nächsten Wochen. Nach der Premiere beim Pflegeheim im letzten Jahr mit einem Weihnachtsmarkt sind die Termine in diesem Jahr entzerrt, es finden keine zwei Märkte am gleichen Tag statt.

Auftakt der vorweihnachtlichen Veranstaltungsserie ist bereits am Donnerstag, 21. November, mit einer Adventeinstimmung der Geisinger Geschäfte von 17 bis 20.30 Uhr.

Zwei Tage später, am Samstag, 23. November, beginnt dann die Weihnachtsmarktsaison in der Region Geisingen. Der Förderverein der Grundschule Geisingen startet mit seinem dritten Weihnachtsmarkt auf dem Schulgelände. „Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren“, betont die Vorsitzende des Fördervereins, Nathalie Seilnacht. Das Programm wird demnächst noch detailliert ausgearbeitet. Fest steht aber schon der Beginn um 16 Uhr mit der Eröffnung. Dabei werden die Schüler der Grundschule sowohl selbst gebastelte Artikel anbieten, als auch das Programm mitgestalten. „Die Kinder tragen mit Gesang und Mundharmonika zum Programm bei. Die Eltern sorgen für das leibliche Wohl mit diversen Speisen und Getränken“, erklärt Nathalie Seilnacht.

Der Förderverein der Geisinger Grundschule eröffnet am 23. November die Geisinger Weihnachtsmarktreihe. Drei weitere werden noch folgen. Die Schüler werden unter anderem auch Selbstgebasteltes verkaufen. | Bild: Paul Haug

Nach der Premiere, einen Weihnachtsmarkt im letzten Jahr anzubieten, nimmt auch der Seniorentreff Donaucafé der Sozialstation wieder teil und organisiert in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt am Sonntag, 1. Dezember, am Nachmittag. „Wir sind derzeit noch an der Feinabstimmung über das Programm“, wie Sarah Treffeisen vom Seniorentreff betont. Und nach der zweiten Premiere im letzten Jahr ist auch das Pflegeheim Haus Wartenberg wieder mit einem Weihnachtsmarkt dabei. Iryna Lierheimer und Susanne Schimmig-Wiemer organisieren derzeit den Weihnachtsmarkt, der am Samstag, 7. Dezember, von 10 bis 17 Uhr stattfindet. In dieser Woche finden noch weitere Gespräche mit den Teilnehmern statt. Neben der Altenpflegeschule, sowie der Heimküche und dem Café Wartenberg sind auch Vereine aus Geisingen mit dabei.

Schon eine längere Tradition hat der Weihnachtsmarkt in Leipferdingen, der in diesem Jahr am Samstag, 14. Dezember, ab 16 Uhr in der Dorfmitte stattfindet. Auch dort sind heimische Betriebe sowie Vereine die Akteure rund um den Rathausplatz. Aktionen der noch verbliebenen Geschäfte an der Geisinger Hauptstraße hatten nach mehrjähriger Pause im letzten Jahr auf Initiative des Arbeitskreises Hauptstraße Premiere und finden am Donnerstag, 21. November, statt. Das Ehepaar Stoffler, das den Kulturtreff Schmiede an der Geisinger Hauptstraße etabliert hat, veranstaltet zudem vor Weihnachten am 22. Dezember ab 16.30 Uhr einen Adventsnachmittag bei Gebäck, Liedern und Geschichten. Und die Scheune Gutmadingen lädt vor Weihnachten am 13. und 20. sowie am 24. November zum Weihnachtsbummel mit Weihnachtsbäckerei ein.

Bürgerengagement

Ehrenamtliches Engagement macht vieles möglich, so auch Angebote in der Vorweihnachtszeit. In der Adventszeit sind auch in der Region Geisingen vier Weihnachtsmärkte mit Beteiligung von Vereinen geplant. Die Saison der Märkte beginnt am Samstag, 23. November, im Hof der Grundschule Geisingen. Diesen Markt organisiert der Förderverein. Ferner ist am 1. Dezember bei der Sozialstation ein Markt, am 7. Dezember ist der Weihnachtsmarkt im Pflegeheim und am 14. Dezember in Leipferdingen.