Vier Menschen haben sich bei einem Unfall in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der A 81 verletzt, ihr Fahrzeug ist außerdem ein Totalschaden in Höhe von über 15 000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 46-Jähriger gegen 0.45 Uhr aus Richtung Stuttgart gen Singen und kam kurz nach der Ausfahrt Geisingen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Abhang überschlug sich der Wagen und kam dann auf der Beifahrerseite zum Stehen. Ersthelfer retteten zwei Kinder und einen Hund durch die Heckklappe. Der Fahrer, seine Beifahrerin und ein weiterer Hund waren eingeklemmt und wurden von der Feuerwehr befreit. Alle vier Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, um die Tiere kümmerte sich die Tierrettung. Das Auto wurde abgeschleppt.