von Franz Dreyer

Überraschung zum Abschluss der gut besuchten Aulfinger Bürgerversammlung: Ortsvorsteher Uwe Fröhlin kündigte an, im kommenden Jahr nicht mehr für das Amt zu kandidieren. „Ich tue dies keineswegs aus Verärgerung oder einem sonstigen Anlass. Es war schön. Die Aufgabe habe ich gerne gemacht. Nach reiflicher Überlegung, die mir keineswegs leicht gefallen ist, bin ich jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass 15 Jahre Ortsvorsteher reichen“, sagte der Ortschef.

Nach eineinhalb Jahrzehnten sei es Zeit, die Aufgabe in andere Hände zu geben. Er möchte dies im Hinblick auf die Nachfolgeregelung rechtzeitig mitteilen, unterstrich er. In Aulfingen werfen damit die Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 bereits ihre Schatten voraus. Fröhlin ermunterte die Anwesenden, im Interesse des Ortes sich in der Kommunalpolitik zu engagieren und sich als Kandidaten zur Verfügung zu stellen.

