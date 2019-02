Die Einwohnerzahl der Region Geisingen hat im letzten Jahr um 21 abgenommen. Dies verwundert viele, da überall Häuser in den Neubaugebieten errichtet werden. Die Region Geisingen hatte zum Jahreswechsel 6192 Einwohner, ein Jahr zuvor waren es noch 6213, wie die neueste Statistik des Einwohnermeldeamtes belegt. Dies rührt vor allem vom Unterschied der Sterbefälle gegenüber den Geburten her.

Im letzten Jahr kamen in Geisingen mit 54 Kindern 16 weniger als 2017 zur Welt, überall mit einer Ausnahme waren es weniger. Aulfingen lag auf einem niedrigen Niveau mit fünf Geburten, ein Jahr vorher waren es vier. Deutlich weniger sind es in Geisingen mit 22, was einen Rückgang um neun entspricht, Gutmadingen hatte noch acht Geburten nach zwölf im Vorjahr zu verzeichnen, Leipferdingen nahm von 13 auf neun ab und Kirchen-Hausen blieb mit zehn gleich.

Die Einwohner verteilen sich auf Geisingen mit 2937 (Vorjahr 2931), Gutmadingen nahm um zehn auf 786 ab, Leipferdingen um drei auf 804 und Kirchen-Hausen um 15 auf 1103 ab, lediglich Aulfingen hat mit 562 Einwohnern einen mehr als im Vorjahr. Von den 97 Sterbefällen (Vorjahr 95) waren 53 (47) im Bereich des Pflegeheimes. 522 Personen sind neu in die Region Geisingen zugezogen, 511 zogen weg, was einen Wanderungssaldo von elf entspricht. Deutlich zugenommen hat der Anteil an Einwohnern mit ausländischer Staatsangehörigkeit und zwar um 88 auf nunmehr 794. Den größten Anteil stellen nach wie vor Einwohner aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens mit nunmehr 228, eine Zunahme um 53. Dies sind die Länder Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedonien und Kosovo.

Die zweitstärkste Gruppe bilden inzwischen Einwohner mit rumänischem Pass, sie nahmen um 14 auf nunmehr 104 zu. Die Einwohner mit italienischem Pass liegen nun auf Rang drei mit 90, einem weniger als im Vorjahr. Die Türken stellen mit 63 Einwohner drei mehr als im Vorjahr. Polen und Afghanistan liegen mit jeweils 35 auf den nächsten Rängen, wobei die Afghanen um neun angewachsen sind, aus Syrien kommen unverändert 19 Einwohner. Aus sonstigen Staaten kommen 107, 22 mehr als ein Jahr zuvor.