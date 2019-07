von Franz Dreyer

Zwei Tage stand Leipferdingen im Zeichen der Aktivitäten des Sportvereins. Das Sportfest erwies sich auch in diesem Jahr wieder als ein herausragender Event des Vereins. Für die veranstalteten Sport- und Gauditage hatten der Vorsitzende Klaus-Dieter Weh und sein Team ein attraktives Programm auf die Beine gestellt.

Diesmal gab es zugleich eine Premiere: Erstmals wurde eine Team-Gaudi-Olympiade in das Programm aufgenommen. „Die Geschicklichkeitsspiele von Jung bis Alt kamen sehr gut an und waren ein voller Erfolg“, berichtete Vorsitzender Weh mit großer Freude. 17 Mannschaften nahmen daran teil. Die Teams bestanden aus drei bis fünf Spielern, teilweise auch als Mixed und wurden von den Zuschauern kräftig angefeuert.

Im Vordergrund stand jedoch nicht der Erfolg. Vielmehr zählten Spaß und Geselligkeit. Mit viel Ideenreichtum gingen die einzelnen Teams an den Start. Die Gluthitze setzte den Aktiven zwar beträchtlich zu, was jedoch die Spielfreude und den Einsatz in den dargebotenen Disziplinen nur wenig beeinträchtigte. Breit gefächert waren die einzelnen Darbietungen. So gab es beispielsweise Geschicklichkeitsschießen, Büchsenwerfen, Bierkastenrennen, Ball am Brett in Tonne, Frisbee und vieles mehr. Toll, was da die Akteure ausgedacht hatten und zum Besten gaben.

Vom Veranstalter war geplant, die Gaudi-Olympiade direkt in die Partynacht überzuleiten. Die eingetretene Abkühlung sorgte jedoch für eine Pause. Um so stärker schwappte die Stimmung bei der kein Ende finden wollenden Partynacht im Sportheim und darum herum über.

Wie es sich gehört, gab es bei dem Sportfest auch den Kampf ums runde Leder. Zum Auftakt am ersten Tage wurde das AH-Turnier Ü30 ausgetragen. Sieben Mannschaften nahmen daran teil. Im Endspiel konnte die Mannschaft aus Tengen- Watterdingen sich gegen Wolterdingen durchsetzen und als Sieger vom Platz gehen.