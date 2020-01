Der Musikverein Harmonie Gutmadingen hat eine neue Schriftführerin. Ingrid Hugel gab das Amt nach 14 Jahren ab. Nachfolgerin wurde Lea-Marie Vöckt, die bereits bei der Bläserjugend des Vereins das Protokoll führte. Ihren frei gewordenen Platz in den Vorstandsteams übernahm Jana Weber, die künftig bei der Bläserjugend als Schriftführerin fungiert. Der Verein hat derzeit 47 aktive Musikerinnen und Musiker, und für die 19 Auftritte in nah und fern setzte Dirigent Alexander Mayer insgesamt 56 Proben an. International hat sich der Verein im letzten Jahr präsentiert und zwar beim Blasmusikfestival in Ellman in Österreich. Da wurde nicht nur drei Tage lang musiziert, sondern auch gefeiert. Auch die Bläserjugend hat einen Ausflug durchgeführt. Neben dem Musizeren galt es auch die Teilnahme am Straßenfest mit vielen helfenden Händen zu organisieren.

Auch in diesem Jahr wird der Verein seine Erfahrungen als Festwirt wieder beweisen, wenn man beim Kramer-Fest Ende Mai dabei ist. Hierfür laufen die ersten Planungen und Vorbereitungen. Zuvor gilt es jedoch sich auf den musikalischen Höhepunkt des Vereinsjahres, das Konzert am 21. März zusammen mit dem Musikverein aus Sulgen, vorzubereiten. Hierfür finden auch wieder Sonderproben und ein Probewochenende statt.

Neben vielen Auftritten in der Region hat der Verein auch zahlreiche im Ort, sei es bei der Umrahmung kirchlicher Feste oder von anderen Vereinen. Gemeinsam musizierte der Verein und auch die Bläserjugend mit den Donaumusikanten bei der Meisterfeier des FC, der Einweihung des Mehrgenerationenplatzes oder beim Martinsumzug.

Für die kulturelle Arbeit in der Heimatgemeinde wie auch für die intensive Jugendarbeit gab es von Ortsvorsteher Norbert Weber viel Lob. Bei den Wahlen wurden Simon Glunk und Gerhard Kehm im Vorstandsteam im Amt bestätigt, ferner Bogdan Dziuk als Beisitzer. Kassenprüfer sind Heidrun Münzer und Bernd Weber.

Neben dem Frühjahrskonzert lädt der Verein am 1. Mai zum Wandertreff auf den Wartenberg ein, am Kramer-Fest ist der Verein wieder mit dabei, ebenso am Ferienprogramm. Zusammen mit der Feuerwehr wird wieder die Wasserrutsche angeboten. Die Umrahmung von Veranstaltungen und Festen im Ort wie auch außerhalb liegen dann noch dazwischen bis zur letzten Veranstaltung, der Weihnachtsfeier mit Theateraufführung am 25. Dezember.