Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen und hören lassen: Traditionell bietet das Geisinger Straßenfest eine Reihe von Aktionen und Auftritten von verschiedenen Akteuren. Seien es Tanz, Musik oder auch Magie. Dafür stehen auf der Festmeile drei Bühnen zur Verfügung.

Auf der Hauptbühne gegenüber vom Rathaus findet am Freitag der Bieranstich statt, ab 19.30 Uhr spielt hier die Bregi-House Band. Am Samstag, 13. Juli, tritt ab 15 Uhr das Bläserschul-Vororchester auf, ab 16.15 Uhr die Tanzschule Ellis TanzRaum und ab 20 Uhr schon traditionell die Crazy Room. Am Sonntag, 14. Juli, spielt ab 11.30 Uhr das Jugendblasorchester Geisingen, ab 14 Uhr die Bari-Combo und ab 18 Uhr die Geisinger Siitätrißer und Ech.

Auf der kleineren Bühne I (in der Nähe des Geschäftes Hemens) tritt am Samstag um 16 Uhr der Kindergarten Gutmadingen, ab 16.30 Uhr die Bläserklasse Geisingen und ab 17 Uhr die Guggenmusik K 13 auf, am Sonntag ist wieder Zauberer Zappo alias Peter Engelhard in Geisingen. Auf der Bühne I um 14 und 15 Uhr. Ab 16 Uhr sind die Tschägädies und ab 17 Uhr die Blockflötengruppe der Bläserschule in Aktion.

Auf der Bühne II (beim ehemaligen Schlecker) zeigen die Shymmischwestern einen orientalischen Tanz, ab 15.30 Uhr ist ein Drehorgelevent, ab 16 Uhr tritt Holger Stoffler auf und ab 17 Uhr Jo Baca. Am Sonntag ab 12 Uhr Holger Stoffler, um 13 und 16 Uhr Zauberer Zappo, um 14 Uhr der Kindergarten Gerbe, und um 15 und 17 Uhr Tschägädies.

In der Schmiede ist eine Fotoausstellung mit historischen Bildern nach dem Motto: Gestern – heute – morgen?. Da Kasperletheater der Sparkasse gastiert vor der Sparkasse am Samstag 16.00, 17.00 und 18.00 Uhr, am Sonntag um 13.00, 14.00, 16.00 und 17.00 Uhr.

Sie nehmen teil

Fecht- und Turnerschaft, Kinderschminken am Sonntag; Donaumusikanten Gutmadingen, Bayrisches Bierzelt auf dem Postplatz mit Fleischkäs, Weißwurst mit Brezel, Salatteller, Steakwecken und nur am Sonntag Schweinebraten mit Spätzle; Jugendclub Geisingen, American Football; Anglervereinigung Geisingen, Verkaufsstand mit Calamaris, Fischknusperle, Champignons im Bierteig, jeweils mit selbstgemachter Knoblauchsauce sowie Heringswecken; Landfrauen Gutmadingen, Kaffeespezialitäten, Tee, Kuchen, Sekt und Wein; Kindergarten Stadtgraben, Bio-Eis; Feuerwehr und Sportverein Aulfingen, Longdrinks, Bowle; Stadtmusik Geisingen und Förderverein, Biertheke, Weinstand, Fleisch vom Smoker, am Sonntag Kaffee und Kuchen; Jugendblasorchester Geisingen, Häng Dich rein; Kindergarten Aulfingen, Crêpes; Grundschule Geisingen, nur Samstag Selbstgebasteltes, Löwenzahnhonig; Kirchenbauverein Geisingen, Weinstand; Narrenzunft Grünwinkel, gerauchte Bratwurst, Bierrettich, Maultaschen, Salatteller und am Sonntag Rinderrouladen; Hospizgruppe Geisingen, Samstag und Sonntag Bücherflohmarkt; Feuerwehr Geisingen, Grillwurst, Losstand und Schießbude; Musikverein Aulfingen, Liköre, Bierstand und Dünne; Sportverein Geisingen, Schnitzel, Bratwürste, Tombola; Bläserjugend Kirchen-Hausen und Hegering, gerauchte Wildschweinbratwürste, Wildschweinfleischkäse, Samstag und Sonntag Wildschweingulasch mit Rotkraut; Narrenverein Krähenloch und FC Gutmadingen, Bierstand; Musikverein Harmonie Gutmadingen, Bergwerksstollen, Bergmannsteak, Grillwurst, Toast, Wilde Kartoffeln.

Außerdem sind beim Geisinger Straßenfest noch die Bäckerei Klausmann, Domes Bar, die Pizzeria Hislibeck und die Schmiede dabei. (ph)