In der Region Geisingen sind die Sternsinger in den fünf Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau unterwegs. In Geisingen haben die Erstkommunionkinder diese Aufgabe übernommen, mit ihrer Aktion Geld für andere Kinder zu sammeln. Sie waren bereits am Freitag auf dem Weg, besuchten allerdings nur die Häuser und deren Bewohner, die sich für einen Besuch angemeldet hatten.

In den Stadtteilen sind die Sternsinger dann erst am kommenden Sonntag, dem Feiertag Heilige Drei Könige, unterwegs. Sie singen, sammeln Spenden und schreiben an die Haustüre 20+C+M+B+19. Dies heißt nicht Caspar, Melchior und Balthasar, sondern "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus). Anfang und Ende ist die geteilte Jahreszahl. Die Sternsinger nehmen als Lohn für ihre Arbeit natürlich auch gerne Süßigkeiten entgegen.

Am heutigen Samstag sowie am Sonntag sind in den Stadtteilen Gottesdienste oder Wort-Gottes-Feiern, in deren Rahmen die Sternsinger ausgesendet werden. Dort sind dann die Ministranten unterwegs, die aber teilweise auch durch andere Jugendliche und Kinder unterstützt werden. Der Gottesdienst in Geisingen am Sonntag ist ein Dankgottesdienst der Sternsinger, die ihre Aktion ja bereits abgeschlossen haben.