Ein begeistertes Publikum mit Standing Ovations in der voll besetzten Stadthalle von Geisingen am Ende des Konzertes von Jugendblasorchester und Stadtmusik Geisingen. Dafür servierten die Musiker beider Orchester symphonische Blasmusik vom Feinsten, eine Herausforderung für die Akteure wie auch für den Dirigenten.

Dirigent 20 Jahre im Amt

Stadtmusikdirektor Rudolf Barth hat mit dem Konzert in seiner nunmehr 20-jährigen Dirigententätigkeit einen weiteren musikalischen Gipfel bestiegen, und das in zwei Wochen gleich zweimal. Vor einer Woche mit dem Jugendblasorchester beim internationalen Jugendfestival in Neerpelt in Belgien, wo das Orchester einen ersten Preis errang, und nun beim Jahreskonzert beider Kapellen.

Geisingen Rudolf Barth – Geisinger Dirigent und Musiker aus Passion Das könnte Sie auch interessieren

Das Jugendblasorchester war zum dritten Mal in Neerpelt. Beim Konzert spielte es die beiden Stücke, die beim Wertungsspiel in Belgien die Jury überzeugten. Zum Beginn die Komposition von Markus Götz „Irish Castle“. Eine Rhapsodie einer mittelalterlichen Geschichte über das Leben in und um eine Burg. Die Dramatik dieser Geschichte wurde vom Orchester hervorragend präsentiert.

Nico Bertsche glänzt mit Solo

Im November letzten Jahres legte Nico Bertsche das Leistungsabzeichen in Gold ab, und spielte beim Konzert sein Vortragsstück „Rhapsody for Euphonium and Concert Band“, eine solistische Glanzleistung. Der zweite Vortrag des Wertungsspiels, „Kosakische Volkstänze“ von Franco Cesarini, forderte die Jugendlichen nochmals. Die faszinierende Musik der Kosaken mit ihren Facetten war ein absoluter Höhepunkt der Nachwuchsmusiker.

Geisingen Wie erfolgreich das Jugendblasorchester Geisingen in Neerpelt abschneidet Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Pause dann die Stadtmusik. Musikalische Gipfelbesteigungen auf Höchststufenniveau. Rudolf Barth hatte ein anspruchsvolles Programm ausgewählt. Für die Musiker und den Dirigenten, der sich davon aber nichts anmerken ließ, und dazu in seiner originellen und Art fundiert durch das Programm führte. Mit Philipp Spark‘s Theatre Music begann das Hauptorchester. Die „Overture“ ist ein lebhafter Satz voller Spaß, der zweite Satz „Entr‘actre“ ein zärtliches Intermezzo und das „Finale“ ein Tumult für das gesamte Orchester.

Bogen zum ersten Konzert gespannt

Mit Alfred Reed‘s Third Suite spannte Barth den Bogen zum ersten Konzert. Vor 20 Jahren spielte er die First Suite von Reed, in Riva dann die Second Suite. Reed hat inzwischen mehrere Suits komponiert. Gerade der vierte Satz war für die rund 70 Musikerinnen und Musiker eine echte Herausforderung. „Three Dance Episodes“ aus dem Musical „On the Town“ des für Barth besten Komponisten Bernstein wurde von Paul Lavender für Blaskapellen arrangiert.

Geisingen Welche tolle Jahresbilanz die Geisinger Stadtmusik zieht Das könnte Sie auch interessieren

In „On the Town“ treffen sich drei Matrosen zu einem abenteuerlichen Landurlaub. Die Musiker brachten die für Bernstein typischen scharfen Rhythmen präzise rüber. Als Kontrast dazu konnten die hohen Bläser in sanfter Tonkultur überzeugen. Bernstein ist für manche Musiker ein Schrecken, wenn man‘s kann, macht es Spaß für Aktive und Zuhörer. Eine kurze Atempause bei den Musikern, dann ging in der gleichen Anforderung mit Curtain up (Vorhang auf) weiter.

Vorhang auf zum Schluss

Ein Stück, das an den Broadway entführte, mit einem fulminanten Schlussakkord. Aber warum der Titel zum Schluss? Am Ende des Konzerts schließt sich normalerweise der Vorhang, Barth erklärte dies so: Der Vorhang öffnet sich nach dem Konzert für die nächsten zehn Jahre bei der Stadtmusik, wofür er spontan Applaus der Musiker und Besucher erhielt.