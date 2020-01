Der Vorsitzende des Fördervereins des FC Gutmadingen, Bernfried Huber, stellte bei der Hauptversammlung die Frage, ob Kinder, Jugendliche und junge Menschen beim Sport nicht überfordert werden. „Wie kann der Überforderung, teilweise durch Selbstverwirklichung von Übungsleitern, entgegengewirkt werden, und wie lange kann sich ein System noch halten, wo nicht die Kameradschaft, sondern das Leistungsprinzip im Vordergrund steht?“, fragte Huber. Oder solle es sich in der Vereinswelt so gestalten, wie im Profifußball, wo augenscheinlich moderner Menschenhandel mit jungen Menschen betrieben werde? Huber fragte weiter, ob man es auch wieder schaffen könne, schlechtere Phasen im Verein kameradschaftlich hinzunehmen, um auch weniger begabte junge Menschen voranzubringen und dadurch menschliche Erfolge zu erzielen, was dem Leben auch eine gewisse Erfüllung geben könne, so Huber weiter.

Nach diesen durchaus kritischen, aber passenden Fragen, bilanzierte er die Tätigkeit des Fördervereins. Dieser ist angetreten, um Veranstaltungen zu kreieren, bei denen der Verein Spieler, Sponsoren und Fans kameradschaftlich verbinden will, um andererseits aber auch noch finanzielle Mittel zur Unterstützung der Spieler bei verschiedenen Aktionen bereitstellen zu können. So hat es dem Förderverein auch nicht an Ideen gefehlt, alle mitzunehmen. Sei es mit einer Pastaparty, einem Kappenabend, oder dem Saisonabschluss. Beim letzten Rundenspiel mit Aufstiegsfeier waren alle mit rund 1000 Zuschauern gefragt, mitzuhelfen. Ähnlich war dann der Rundenauftakt in der Landesliga.

Bei der Generalversammlung des Fördervereins wurde die bisherige Führungsmannschaft im Amt bestätigt. Bernfried Huber als Vorsitzender, Claus Limberger als Stellvertreter, Schriftführer ist wieder Elmar Hirt, Kassierer Heinrich Ohnmacht und Beisitzer Thomas Wegner, Marco Stark, Herbert Röthele, Gerhard Keller und Kurt Egle. Am 14. Februar lädt der Förderverein zum Kappenabend ein, ferner sind bis jetzt eine Pasta-Party sowie im Oktober ein Oktoberfest geplant.

Den FC unterstützt der Verein bei der Teilnahme am Kramer-Fest und bei den zahlreichen Veranstaltungen im nächsten Jahr. Das beginnt am 9. Januar 2021 mit dem Festakt anlässlich des 100-jährigen Bestehens. Es gibt dazu jedoch kein klassisches Festwochenende, sondern vier Veranstaltungen, im Juni/Juli ein Sportwochenende, im August ein Open-Airfest und im November/Dezember ein Galaabend.