Offiziell eingeweiht ist der Neubau der Sozialstation in Geisingen. Am Freitagabend fand die offizielle Einweihung im Rahmen einer kirchlichen Feier mit den am Bau beteiligten Firmen sowie dem Personal und den Vertretern der Träger, der Seelsorgeeinheiten, statt. Am Samstag nutzten dann viele Interessenten aus der ganzen Region die Gelegenheit beim Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich bei den Führungen, die fast nonstop angeboten wurden, über das vielfältige Angebot des Neubaus zu informieren.

Eine Art Stresstest hat der künftige Seniorentreff bereits hinter sich. Die Besucher am Samstag nutzten die Gelegenheit, die Angebote an Speisen und Getränken zu testen. Der Seniorentreff öffnet offiziell am 1. September. | Bild: Paul Haug

Die vier Pfarrer der drei Seelsorgeeinheiten als Träger der Station, Ewald Billharz aus Emmingen, der gleichzeitig Vorsitzender der Sozialstation ist, Martin Patz aus Möhringen, Axel Maier aus Immendingen und Adolf Buhl aus Geisingen waren dabei und nach der Feier fand die kirchliche Weihe des Gebäudekomplexes statt. "Hier wurde ein Gebäude für den Dienst am Menschen errichtet", unterstrich Pfarrer Ewald Billharz. Er ging auch auf das 40-jährige Bestehen der Sozialstation ein, die 1978 aus den damaligen Pfarrgemeinden des Einzugsgebietes gegründet wurde und ihren Sitz im ehemaligen Krankenhaus Geisingen hatte bis nun zum bereits vor wenigen Tagen erfolgten Umzug in den Neubau. "Schaffen wir das – das schaffen wir, das waren Fragen und Antworten", so Ewald Billharz zu Beginn der Überlegungen vor vier Jahren. "Das Gebäude und die Investition ist nicht für den Vorstand und kein Luxus, sondern eine Einrichtung für die Gesellschaft", betonte Billharz weiter. "Wir, die Sozialstation, sind nicht nur ein Verein, sondern tun etwas für unsere christliche Verantwortung für die Mitmenschen die unsere Hilfe benötigen", brachte es Billharz auf den Punkt, das Haus nur alleine zu segnen bringe nichts, wenn es nicht mit Leben gefüllt sei.

Fast Schlag auf Schlag finden beim Tag der offenen Tür Führungen mit vielen Informationen durch den Gebäudekomplex statt, angefangen von der Tagespflege, der Verwaltung, den Sozialräumen oder dem Betreuten Wohnen. Rechts Pflegedienstleiterin Silvia Liebgott bei einer Führung. Bilder: Paul Haug | Bild: Paul Haug

Der zweite Vorsitzende und Initiator Bernfried Huber dankte der Stadt und Bürgermeister Walter Hengstler für die finanzielle Unterstützung des Projektes. Dem Personal dankte Huber für dessen Engagement und viel Herzblut für das Projekt, den Anwohnern für das Verständnis für den Baulärm während der Bauzeit. "Drei Jahre Anträge und Genehmigungen einholen war eine lange Zeit, und dann eine Bauzeit von knapp eineinhalb Jahren, hier sollte sich die Politik einmal Gedanken machen", so Huber. Dass die Bauzeit und auch der Kostenrahmen mit rund 5,4 Millionen Euro eingehalten wurde, war auch ein Verdienst von Bauleiter Volker Weber. Pfarrer Billharz überreichte Bernfried Huber sowie der Geschäftsführerin Renate Wittenberg ein Präsent, verbunden mit dem Dank für deren unermüdlichen Einsatz für den Neubau und die enorme Mehrbelastung.

Der Vorsitzende der Sozialstation, Pfarrer Ewald Billharz überreichte dem zweiten Vorsitzenden und Initiator des Neubaus, Bernfried Huber (links) sowie Geschäftsführerin Renate Wittenberg ein Präsent. | Bild: Paul Haug

Am Samstag war beim Tag der offenen Tür ein reges Kommen und Gehen, doch zwischen Kommen, viel Informationen und persönlichen Gesprächen und dem Gehen gab es die Möglichkeit im künftigen Seniorentreff die Angebote an Speisen, Getränken sowie Kaffee und Kuchen zu genießen. Hier halfen Ministranten, als auch Mitglieder der Pfarrgemeinderäten der Seelsorgeeinheiten und das Personal mit, die einige hundert Besucher zu versorgen.

Das Projekt Der Neubau der Sozialstation St. Beatrix westlicher Kreis Tuttlingen ist das herausragendste Ereignis in der 40-jährige Geschichte der Station und mit einem Investitionsvolumen von rund 5,4 Millionen Euro auch die größte Herausforderung. In dem architektonisch ansprechenden Gebäudekomplex ist nicht nur die Sozialstation untergebracht, sie bietet nunmehr auch Tagespflege und Betreutes Wohnen an, diese beiden Angeboten beginnen am 1. August und zum 1. September öffnet der Seniorentreff. Dieser soll eine Begegnungsstätte aller Senioren vom Betreuten Wohnen und der Bevölkerung werden. (ph)

