Die Guggenmusik Untersibbersi Leipferdingen feierte gebührend ihr 30jähriges Bestehen. Zwei Tage lang war in der Festhalle, im Zelt sowie im ganzen Dorf viel los, und wie es sich bei Guggenmusiken gehört war das Spektakel nicht zu überhören. Schon am Freitag zum Auftakt erlebte die Geburtstagsband einen Besucheransturm. Nach der kurzen Jubiläumsparty in der Halle mit vielen Gästen startete dann das Fest in der Halle und dem Zelt.

Bei der Jubiläumsparty galt es Gratulationen und Präsente entgegen zu nehmen, aber auch Ehrungen vorzunehmen. Zu den Gratulanten zählten Bürgermeister Martin Numberger, Ortsvorsteher Jürgen Keller, Pfarrer Adolf Buhl sowie im Namen der Leipferdinger Vereine Felicitas Thiel. In einer Art Modeschau wurde das neue Häs, übrigens das sechste Kostüm seit der Gründung vorgestellt.

Eine immense Arbeit für die Näherinnen von Leipferdingen das komplette Häs selbst zu nähen, und das für 54 aktive Guggenmusikerinnen und Guggenmusiker. Und es ist auch das vierte große Guggenspektakel in Leipferdingen anlässlich von Geburtstagen der Kapelle. Bei einem solchen kleinen Festakt gibt es natürlich auch langjährige Akteure die geehrt werden. Patrick Böschet und Steffen Biehler erhielten den Steinkrug der Guggen für elf Jahre, seit 25 Jahren sind Birgit Fluck und Birgit Speck dabei. Den Höhepunkt der Ehrungen waren vier noch aktive Gründungsmitglieder. Andreas Fluck, Volker Mutzel, Guido Speck und Ralf Weh. Sie erhielten entsprechende Urkunden und Präsente. Bei aller Festfreude gab oder gibt es auch einen Wehrmutstropfen. Der langjährige Dirigent der Guggenmusik, Andreas Fluck hört nach der Fasnetsaison 2020 auf. Er hat, wie Vorstand Uwe Schey betonte, den Verein geprägt wie kein anderer. Er hat viel komponiert und mit den Musikern in unzähligen Proben die Guggenmusik qualitativ nach vorne gebracht. Bilder der Guggenparty unter Suedkurier.de/